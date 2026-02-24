El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Figura: ¿qué es el juicio a suspensión de prueba?

El juicio a suspensión de prueba, también conocido como probation, es una herramienta prevista en el Código Penal que permite suspender el proceso penal antes de que se dicte una sentencia. Puede solicitarse en casos de delitos de menor gravedad y, si el juez lo concede, el imputado debe cumplir durante un plazo determinado una serie de reglas de conducta, como fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, realizar tareas comunitarias o reparar el daño causado.

Si la persona cumple con todas las condiciones impuestas, la acción penal se extingue y el caso se cierra sin condena. En cambio, si incumple las pautas establecidas, el beneficio se revoca y el juicio continúa su trámite normal. No implica una declaración de inocencia, pero tampoco constituye una condena.



