Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

“Felipe me pidió que me quedara a dormir porque no se sentía bien. Acepté porque mi hijo estaba de vacaciones y mi hija se había ido a dormir con su padre. Durante esa noche hizo varias llamadas telefónicas. Era normal que lo hiciera porque se comunicaba con los supervisores de sus empresas”, comentó ante el fiscal Gallo. “Me levanté y me fui a trabajar. Nunca me contó por qué había vomitado. Supuse que era porque estaba drogado, porque como no consumo droga, no sé qué efecto causa. Sí me llamó la atención que tenía la boca seca, como una pasta blanca en la comisura de los labios”, añadió.