¿Por qué el Alzheimer empeora al caer el sol? El extraño fenómeno que desorienta a pacientes y familias

Alzheimer: ¿de qué se trata el síndrome del ocaso?

Uno de los aspectos más complejos y devastadores de esta enfermedad es el síndrome del ocaso, que afecta a un subconjunto de pacientes con alzheimer. Quienes estén experimentando este síndrome, pueden sufrir un aumento de confusión, ansiedad, agitación y desorientación, que empieza al atardecer y continúa durante la noche.