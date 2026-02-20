¿Un veneno oculto? El solvente industrial que aumenta el riesgo de Parkinson, según expertos

En el documento detallan el uso generalizado de la sustancia química, la evidencia que vincula el tóxico con el Parkinson y el perfil de siete personas, que van desde un ex jugador de básquet de la NBA hasta un capitán de la Marina y un difunto senador de los EEUU, que desarrollaron la enfermedad de Parkinson después de probablemente trabajar con el producto químico o estar expuesto a él en el medio ambiente.