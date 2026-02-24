¿Qué comer con el mate?: el mejor acompañamiento según expertos y sommeliers

Ritual de las mañanas, ceremonia de las meriendas y, si se puede, de las tardes hasta que se hace noche, el mate es el compañero por excelencia. Aunque muchos puedan estirar sus días con la infusión de yerba, siempre será necesario un maridaje, en especial cuando el hambre ya se vuelve ineludible. Las opciones son muchas pero, ¿cuál es el mejor complemento de esta bebida?