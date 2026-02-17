Cómo convertir el mate en una bebida energizante natural con un solo agregado

Desde el punto de vista nutricional, el coco se destaca por su aporte de grasas saludables, fibra y minerales, lo que complementa las propiedades estimulantes de la yerba mate. Esta mezcla puede contribuir a una sensación de saciedad más prolongada y a un mayor nivel de energía sostenida, lo que resulta especialmente valorado durante jornadas extensas de trabajo o estudio.