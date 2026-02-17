Secciones
El infusión que reduce la ansiedad y favorece un sueño profundo y reparador

Tomar esta infusión por las noches puede ser una gran estrategia para dormir mejor.

Girar y volver a la misma posición, mirando al monótono techo, quizás descubriendo nuevas irregularidades o contando las mismas manchas de memoria es un escenario conocido por aquellos que padecen insomnio. Este trastorno del sueño puede ser sumamente frustrante y llevar a buscar distintas estrategias para poder dormir mejor. Una de ellas son las infusiones.

Los tés al final de la jornada pueden ser una excelente formar de cerrar el día. Darse un gusto con una infusión caliente y leer un libro pueden ser una de las actividades más esperadas. Pero el té no solo sirve para los momentos de recreación y disfrute, si no que también puede ser un mitigador del insomnio si escogemos correctamente.

El té con cientos de beneficios que ayuda a conciliar el sueño

El té de cilantro se postula como uno de esos remedios naturales para inducir al sueño. Originario del Medio Oriente y del Mediterráneo, llega a nuestras manos para brindarnos sus múltiples beneficios. Sus compuestos son excelentes antioxidantes, antiinflamatorios, analgésicos, neuroprotectores, antimicrobianos y ansiolíticos, lo que puede potenciar nuestra salud ampliamente.

Pero sus ventajas no se quedan allí ya que una de sus principales virtudes es la de facilitar el sueño debido a la presencia de ciertos fitoquímicos entre sus componentes como son los polifenoles, vitaminas y los fitoesteroles. Esta planta contiene linalol, un aceite esencial que se ha asociado con propiedades relajantes y ansiolíticas que lo hace un remedio ideal para las noches de insomnio. Además el cilantro es un diurético natural, un regulador de la presión sanguínea y un aliviador del dolor de cabeza.

¿Cómo preparar el té de cilantro?

El té de cilantro es sumamente sencillo de preparar. En pocos pasos podemos preparar esta infusión que potencia todos los beneficios de esta planta facilitadora del sueño reparador.

Ingredientes

- Hojas de cilantro frescas.

- 250 cc de agua.

Elaboración

- Hervir el agua en una olla.

- Agregar las hojas de cilantro a la ebullición y mantener durante unos 2 minutos.

- Retirar la olla del fuego y dejar reposar unos minutos.

- Servir y disfrutar del agua de cilantro antes de acostarse.

