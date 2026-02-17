El infusión que reduce la ansiedad y favorece un sueño profundo y reparador

Pero sus ventajas no se quedan allí ya que una de sus principales virtudes es la de facilitar el sueño debido a la presencia de ciertos fitoquímicos entre sus componentes como son los polifenoles, vitaminas y los fitoesteroles. Esta planta contiene linalol, un aceite esencial que se ha asociado con propiedades relajantes y ansiolíticas que lo hace un remedio ideal para las noches de insomnio. Además el cilantro es un diurético natural, un regulador de la presión sanguínea y un aliviador del dolor de cabeza.