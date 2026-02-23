Secciones
Los peligros de ducharse escuchando música: ¿por qué no deberías hacerlo nunca?

Por más que sea entretenido que sea llevar el celular y un parlante para musicalizar el momento de la ducha, los expertos advierten sobre los riesgos de esta práctica.

Hace 2 Hs

La ducha ya no sería solo un simple acto de limpieza, si no también un completo momento de relajación e incluso entretenimiento. Es cada vez mayor la cantidad de personas que admite llevar su celular para acompañar con música la hora de bañarse. Pero detrás de esta experiencia de aspecto inofensivo se esconden peligros subyacentes. 

Por mucho que nos guste convertir la experiencia de la ducha en un concierto musical, lo cierto es que llevar el celular y un parlante para disfrutar de nuestras canciones favoritas es un acto que las empresas tecnológicas de renombre desaconsejan completamente. Huawei, Samsung y Google han advertido que esta práctica puede tener un alto costo para los dispositivos electrónicos.

¿Cuáles son los riesgos de usar el celular durante la ducha?

Según las advertencias de fabricantes de dispositivos tecnológicos, la exposición de los móviles a ambientes de alta temperatura y humedad, como duchas, saunas y baños de vapor, puede afectar el rendimiento del dispositivo, incluso si cuenta con certificación de resistencia al agua. La resistencia de estos dispositivos no es inmune al paso del tiempo, y llevar el celular a lugares con vapor o elevadas temperaturas puede acelerar el proceso de desgaste del equipo.

Además, existe otro factor de riesgo relacionado con el momento del baño: la presencia de sustancias alcalinas. Sustancias comunes en las rutinas de aseo, como jabones y geles de baño, pueden tener consecuencias graves para el funcionamiento del dispositivo.

¿Por qué el celular puede dañarse con el vapor?

El riesgo de dañar el teléfono en la ducha es significativo. La humedad en el ambiente puede generar condensación en el interior del teléfono, afectando su funcionamiento y provocando daños a largo plazo. Además, la combinación de electricidad y agua es peligrosa, por lo que tener un dispositivo enchufado mientras está en contacto con el agua puede ser extremadamente arriesgado.

Así es que llevar con nosotros el celular al baño cuando nos estamos duchando puede poner en riesgo nuestro celular. Sin embargo, si no podés renunciar a esta práctica, existen algunas estrategias convenientes, como utilizar soportes y fundas impermeables que protejan nuestro celular del vapor y los riesgos eléctricos. 

