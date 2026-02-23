Los peligros de ducharse escuchando música: ¿por qué no deberías hacerlo nunca?

¿Cuáles son los riesgos de usar el celular durante la ducha?

Según las advertencias de fabricantes de dispositivos tecnológicos, la exposición de los móviles a ambientes de alta temperatura y humedad, como duchas, saunas y baños de vapor, puede afectar el rendimiento del dispositivo, incluso si cuenta con certificación de resistencia al agua. La resistencia de estos dispositivos no es inmune al paso del tiempo, y llevar el celular a lugares con vapor o elevadas temperaturas puede acelerar el proceso de desgaste del equipo.