Ritual del vaso con vinagre y sal: cómo hacerlo paso a paso y qué sucede después de cinco días

Un vaso, sal gruesa, vinagre y agua. Con elementos simples que están en casi cualquier cocina, este ritual milenario volvió a captar la atención de miles de personas que buscan renovar la energía de sus espacios. En las últimas semanas, el método se viralizó en redes sociales como TikTok, donde usuarios aseguran haber notado cambios en el ambiente de sus hogares tras realizarlo.