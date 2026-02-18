Ritual del vaso con vinagre y sal: cómo hacerlo paso a paso y qué sucede después de cinco días

Un vaso, sal gruesa, vinagre y agua. Con elementos simples que están en casi cualquier cocina, este ritual milenario volvió a captar la atención de miles de personas que buscan renovar la energía de sus espacios. En las últimas semanas, el método se viralizó en redes sociales como TikTok, donde usuarios aseguran haber notado cambios en el ambiente de sus hogares tras realizarlo.
Aunque su origen se remonta a antiguas prácticas orientales, el ritual del vaso con vinagre y sal despertó un renovado interés por su simbolismo y su aparente capacidad para detectar y neutralizar energías negativas. Su popularidad crece entre quienes buscan mejorar el equilibrio emocional, atraer armonía y transformar la atmósfera del entorno cotidiano.
¿Qué es el ritual del vasito con vinagre y sal?
Este ritual se basa en principios del Feng Shui, antigua filosofía china que busca armonizar la energía de los espacios. Según esta tradición, los objetos y elementos naturales pueden equilibrar o absorber vibraciones negativas acumuladas.
El ritual consiste en preparar una mezcla con tres ingredientes básicos: sal gruesa, vinagre blanco y agua. La sal se utiliza desde la antigüedad como elemento protector. En diversas culturas se cree que neutraliza energías densas, protege contra malas vibras, purifica espacios y personas. En el Feng Shui, la sal simboliza limpieza profunda y estabilidad.
El vinagre representa transformación y corte de energías negativas. Se considera un elemento que disuelve bloqueos, limpia cargas emocionales y favorece la renovación energética. La combinación de ambos actúa como un “imán energético” que atrae y saca las energías densas o negativas del ambiente.
Feng Shui: cómo hacer el ritual del vaso con vinagre y sal que se volvió viral
El ritual del vaso con vinagre y sal, inspirado en el feng shui, se volvió viral por su supuesto poder para limpiar las energías negativas del hogar y atraer equilibrio, prosperidad y bienestar. Para hacerlo de manera adecuada, hay que seguir los siguientes paso:
- Colocar un puñado de sal gruesa en el vaso.
- Añadir vinagre blanco en la misma proporción.
- Agregar agua hasta completar el recipiente sin que se desborde.
- No mezclar con cuchara; dejar que los elementos se integren de forma natural.
¿Dónde colocar el vaso?
El secreto del ritual está en ubicar el vaso en un lugar de la casa donde no lo veas constantemente.
Puede ser detrás de una puerta, en un rincón poco transitado o cerca del área donde sientas mayor carga emocional.
Según quienes practican este método, el vaso debe permanecer allí entre cuatro y cinco días.
¿Qué sucede después de cuatro o cinco días?
Muchas personas aseguran que el contenido del vaso cambia su apariencia: el líquido puede volverse turbio o cristalizarse parcialmente. Desde la perspectiva espiritual, esto simboliza que el recipiente absorbió energías negativas del entorno.
Aunque desde un punto de vista científico el cambio puede explicarse por reacciones químicas entre la sal y el vinagre, en el plano energético se interpreta como una limpieza vibracional. Al finalizar el período, se recomienda desechar el contenido por el desagüe y lavar bien el vaso antes de reutilizarlo.