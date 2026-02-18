Conocé el desayuno ideal para empezar el día lleno de energía

Incluir avena en el desayuno, especialmente en ayunas, favorece el proceso digestivo al regular el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento. Asimismo, resulta beneficiosa para la salud cardiovascular, ya que el betaglucano ayuda a reducir el colesterol malo. Combinada con frutas, frutos secos y semillas, la avena se convierte en una opción equilibrada y completa que contribuye al bienestar general y a la salud a largo plazo.