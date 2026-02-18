Secciones
Conocé el desayuno ideal para empezar el día lleno de energía

Este alimento no te puede faltar para arrancar el día a pleno y no llegar al almuerzo con el estómago vacío.

Hace 1 Hs

Para comenzar el día con energía, muchas personas optan por el café o el mate. Sin embargo, existe una alternativa mucho más saludable y beneficiosa para el organismo: un desayuno rico en magnesio.  

En este contexto, la avena se destaca como el ingrediente ideal gracias a sus múltiples beneficios nutricionales. Este cereal no solo es delicioso y fácil de preparar, sino que también aporta una serie de propiedades que favorecen el bienestar general y la energía diaria.  

La avena, el superalimento ideal para comenzar el día con energía

Considerada un superalimento, la avena es una excelente fuente de magnesio, un mineral esencial para el correcto funcionamiento del organismo. 

Este nutriente juega un papel clave en la producción de energía, en la relajación muscular y en la reducción del estrés, convirtiéndola en una opción óptima para iniciar la jornada. Además, su alto contenido en fibra, especialmente betaglucano, contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre, asegurando una liberación de energía sostenida a lo largo de la mañana. 

De acuerdo con un estudio reciente de la Facultad de Salud de Harvard, esto ayuda a prevenir los picos de glucosa que pueden provocar fatiga.  

Incluir avena en el desayuno, especialmente en ayunas, favorece el proceso digestivo al regular el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento. Asimismo, resulta beneficiosa para la salud cardiovascular, ya que el betaglucano ayuda a reducir el colesterol malo. Combinada con frutas, frutos secos y semillas, la avena se convierte en una opción equilibrada y completa que contribuye al bienestar general y a la salud a largo plazo.

Beneficios de consumir avena en ayuno

-Energía duradera: gracias a su contenido de magnesio y fibra, la avena proporciona una liberación constante de energía durante la mañana.

-Mejora la digestión: la fibra soluble regula el tránsito intestinal, promoviendo una digestión saludable.

-Controla los niveles de azúcar: ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre, evitando altibajos energéticos.

-Fortalece los músculos: el magnesio en la avena es fundamental para el buen funcionamiento de los músculos y la prevención de calambres.

-Salud cardiovascular: reduce los niveles de colesterol malo, contribuyendo a la salud del corazón.

-Antiestrés natural: el magnesio ayuda a regular el sistema nervioso y disminuir el estrés.

