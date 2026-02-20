Dólar hoy: la cotización oficial perforó los $1.400 y tocó su valor más bajo desde octubre

Tras la aprobación del proyecto de modernización laboral en la Cámara de Diputados, y a la espera de que la iniciativa vuelva al Senado para su sanción definitiva, el dólar oficial profundizó su tendencia a la baja y tocó el valor más bajo desde octubre del año pasado.
En la rueda de este viernes, el dólar minorista finalizó con una baja de $15, a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación (BNA). Se trata del nivel más bajo desde el 29 de septiembre, cuando había cotizado a $1.380. En el balance semanal, el dólar al público cedió $25.
En el segmento mayorista, la divisa descontó $13 en la jornada, y cerró a $1.376, un mínimo desde el 14 de octubre. En lo que va de febrero el tipo de cambio oficial recorta 71 unidades, mientras que si se amplía la comparación al primer tramo de 2026, la baja acumulada es de $79.
Asimismo, el dólar mayorista retrocedió $23,50 en la última semana. Dado que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció un techo para sus bandas cambiarias de $1.595,93, la cotización quedó ahora a $219,93, el rango más amplio desde el 4 de julio de 2025 (16,4%).
En el mercado paralelo, el dólar "blue" también acompañó la tendencia descendente. La divisa informal cedió 10 unidades, y se ofreció a $1.430 para la venta. En el transcurso de 2026, el dólar blue anota un descenso de $100.
En el caso de los dólares financieros operaron con variaciones mixtas. El dólar MEP cerró a $1.405,64, equivalente a una caída diaria de $3,43. El Contado conLiquidación (CCL) avanzó $1,78 y cotizó a $1.448,73.
Dólar a la baja: los motivos
Fernando Marull, economista de FMyA, señaló que hay tres factores que empujaron a los dólares a la baja en las últimas semanas. En primer lugar, mencionó las liquidaciones del agro, que en lo que va del año promedian un ingreso cercano a los U$S80 millones diarios.
Segundo, hay una gran oferta financiera, luego de que se emitieran casi U$S5.000 millones entre colocaciones de deuda corporativa y provincial, a liquidarse en los primeros seis meses del año, consignó La Nación. Por último, las tasas de interés en pesos más elevadas, en torno al 3% mensual, incentivan al mercado a posicionarse en moneda local y esto reduce la demanda de dólares por cobertura.
"De todas maneras, seguimos sin poder descartar un rebote del dólar en marzo. En especial, si hay algún ruido internacional, si se produce algún conflicto social en la Argentina, o si el mercado se vuelca a cerrar el carry trade -estrategia que consiste en invertir en pesos, para más adelante dolarizar las ganancias-", señaló.