Dólar hoy: la cotización oficial perforó los $1.400 y tocó su valor más bajo desde octubre

Segundo, hay una gran oferta financiera, luego de que se emitieran casi U$S5.000 millones entre colocaciones de deuda corporativa y provincial, a liquidarse en los primeros seis meses del año, consignó La Nación. Por último, las tasas de interés en pesos más elevadas, en torno al 3% mensual, incentivan al mercado a posicionarse en moneda local y esto reduce la demanda de dólares por cobertura.