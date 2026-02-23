El dólar oficial profundiza su caída y toca mínimos de cinco meses: qué factores impulsan la baja

En el inicio de la última semana de febrero, el mercado cambiario argentino consolida su tendencia bajista. El dólar oficial registró un nuevo retroceso hoy y alcanzó su valor más bajo desde septiembre pasado.
En el segmento mayorista, la divisa se negoció a $1368, posicionándose cómodamente por debajo de la banda superior de flotación. Por su parte, el dólar minorista en el Banco Nación retrocedió $10 para cerrar en $1385.
Las causas detrás del retroceso
Analistas del mercado atribuyen esta dinámica a una "tormenta perfecta" de oferta de divisas:
1- Liquidación corporativa: empresas que contrajeron deuda en dólares están volcando divisas al mercado.
2- Auge del "carry trade": inversores venden dólares para posicionarse en activos en pesos, atraídos por las tasas locales.
3- Contexto global: una debilidad generalizada del dólar en el mundo y la expectativa por la liquidación de la cosecha gruesa en abril y mayo refuerzan la calma cambiaria.
Mercado paralelo y activos financieros
La tendencia se replicó en las cotizaciones libres: el dólar blue cayó un 0,7% hasta los $1420, mientras que el MEP ($1394) y el CCL ($1439) también operaron a la baja.
Sin embargo, el clima financiero global mostró matices. En Nueva York, las acciones argentinas operaron con resultados mixtos en una rueda marcada por la incertidumbre tras el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. contra los aranceles de Donald Trump.
Este clima de cautela externa impulsó al riesgo país hasta los 525 puntos básicos. En la plaza local, el Merval cedió un 1,7%, arrastrado por las caídas de Aluar (-4,1%) y Comercial del Plata (-3,4%).