El dólar bajó y tocó el menor valor en cinco meses

La economía argentina vivió ayer una jornada de fuerte distensión en el mercado cambiario, donde el dólar oficial profundizó su tendencia bajista hasta alcanzar valores que no se registraban desde septiembre del año pasado. El dólar mayorista cerró la rueda en $1.370,50, consolidándose muy por debajo de la banda superior de flotación establecida por la autoridad monetaria, lo que marca un hito en la estabilidad cambiaria de este primer trimestre de 2026.
Este retroceso no fue exclusivo del segmento mayorista, sino que se trasladó de forma inmediata a las pizarras del sector minorista. En el Banco Nación, la divisa descendió cinco pesos para ofrecerse a $1.390, una cifra que refleja la apreciación del peso frente a la moneda estadounidense. Durante el mediodía, incluso, el billete llegó a tocar los $1.385, evidenciando una presión vendedora que dominó gran parte de la rueda operativa.
Los analistas identifican un “combo” de factores que explican esta dinámica, destacándose principalmente una importante oferta proveniente de la liquidación de deuda en dólares contraída por empresas privadas. A esto se suma el renovado apetito por el carry trade, en el que los inversores venden sus divisas para posicionarse en bonos en moneda local, aprovechando tasas atractivas y un tipo de cambio que se percibe planchado.
Por otro lado, la demanda de pesos se mantiene robusta en el mercado interno, lo que obliga a muchos actores económicos a desprenderse de sus tenencias en moneda extranjera para cubrir obligaciones operativas. Este fenómeno se da, además, en un contexto de debilidad global para el dólar, lo que le quita presión externa a la moneda argentina y facilita el proceso de apreciación que el Gobierno busca consolidar.
Las perspectivas a mediano plazo refuerzan el optimismo del Palacio de Hacienda y del Banco Central. Con la llegada de abril y mayo, se espera el ingreso masivo de divisas provenientes de la cosecha gruesa, ya que los agroexportadores comenzarán a liquidar sus ventas al exterior. Ante este escenario de flujo garantizado, los especialistas prevén que el tipo de cambio no sufrirá sobresaltos significativos en los meses venideros.
Misma tendencia
En el mercado informal, la tendencia era idéntica. El dólar “blue” retrocedió un 0,7% para venderse a $1.420, aunque cerró con una leve corrección en $1.425. En lo que va de 2026, el dólar blue ya acumula una caída de 105 pesos, lo que representa una baja del 6,9% nominal. Esta caída del informal ayuda a reducir las expectativas inflacionarias y quita ruido a la formación de precios.
Los dólares financieros también acompañaron la caída, con el MEP ubicándose en $1.392,61 y el Contado con Liquidación (CCL) rondando los $1.437,38. Con un dólar mayorista en $1.370,50 y el CCL en estos niveles, la brecha cambiaria se ajustará al 4,8%, uno de los niveles más bajos de los últimos tiempos.
Esta tranquilidad cambiaria le ha permitido al Banco Central una posición compradora sumamente favorable. Sin necesidad de forzar la cotización al alza, la entidad monetaria logró captar divisas de manera sostenida, alcanzando hasta el viernes pasado el 25% de la meta de reservas que se había propuesto para todo el año 2026, un avance significativo considerando que apenas transcurrirá el segundo mes del año.
En cuanto al stock de reservas, el viernes pasado las reservas internacionales brutas se situaron en US$46.261 millones, marcando un máximo desde agosto de 2021. Un dato clave para este incremento fue el depósito de US$800 millones por parte de la provincia de Santa Fe en un banco local, fondos obtenidos de una emisión de deuda realizada en diciembre que finalmente impactaron en el sistema.
Sin embargo, el clima de calma cambiaria contrastó este lunes con cierta volatilidad en el mercado de renta fija y variable. Los bonos de la deuda argentina que operan en el registro exterior son leves bajos en el inicio de la semana. Como consecuencia de este desempeño, el riesgo país elaborado por el JP Morgan experimentó un leve ascenso, situándose en los 530 puntos básicos.
En definitiva, febrero cierra con un saldo de apreciación del peso, con el dólar minorista bajando $75 o un 5,1% en el mes.
Merval pesimista: las empresas tecnológicas y energéticas fueron las más golpeadas
A nivel local, el índice Merval reflejó este pesimismo externo con una caída del 3,7%. Las empresas tecnológicas y energéticas fueron las más golpeadas: Globant lideró las bajas con un 7%, seguida por Loma Negra con un 5,8% y Mercadolibre con un 5,5%. El sector bancario tampoco fue ajeno a la tendencia, con el Banco Macro cediendo un 4,4% de su valor en la jornada. El mercado de acciones también sintió el impacto del contexto internacional. En Wall Street, los activos argentinos mostraron resultados mixtos en una jornada marcada por la incertidumbre global.
¿Límite a la inflación?: el Gobierno se aferra a mantener el dólar en la zona de los $1.400
Los diagnósticos de consultoras privadas precisan que el Gobierno quiere mantener al dólar en la zona de los $1.400 para usarlo de ancla para las expectativas de inflación. Tras la publicación del 2,9% de enero, se estima que el índice de precios al consumidor de febrero rondará el mismo nivel. Ante esa situación, el equipo económico busca minimizar cualquier movimiento del tipo de cambio que complique todavía más la dinámica de precios. La consultora Outlier, reveló que el BCRA hace operaciones de dólar futuro con el objetivo de disciplinar las proyecciones de inflación.