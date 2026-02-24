El dólar bajó y tocó el menor valor en cinco meses

Merval pesimista: las empresas tecnológicas y energéticas fueron las más golpeadas

A nivel local, el índice Merval reflejó este pesimismo externo con una caída del 3,7%. Las empresas tecnológicas y energéticas fueron las más golpeadas: Globant lideró las bajas con un 7%, seguida por Loma Negra con un 5,8% y Mercadolibre con un 5,5%. El sector bancario tampoco fue ajeno a la tendencia, con el Banco Macro cediendo un 4,4% de su valor en la jornada. El mercado de acciones también sintió el impacto del contexto internacional. En Wall Street, los activos argentinos mostraron resultados mixtos en una jornada marcada por la incertidumbre global.