Reforma laboral, dólar y reservas: los tres frentes que definen la semana del Gobierno de Milei

El resultado de estos frentes marcará el pulso del inicio de marzo y servirá como termómetro del equilibrio fiscal, la confianza del mercado y la capacidad política del Ejecutivo para sostener su agenda de reformas.

Hace 1 Hs

El Gobierno nacional inicia la última semana de febrero con un triple desafío que combina frentes políticos, fiscales y monetarios. La agenda incluye el tratamiento definitivo de la reforma laboral, una licitación clave del Tesoro y la publicación del dato de actividad económica por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

A esto se suma la evolución del dólar y el desempeño de las reservas del Banco Central de la República Argentina, en un contexto de mercado sensible a cualquier señal fiscal.

Reforma laboral: el Senado se encamina a la sanción

Tras la media sanción en Diputados, el Senado se prepara para convertir en ley el proyecto de modernización laboral impulsado por el oficialismo.

La iniciativa introduce cambios profundos en:

Sistema de despidos

Régimen de vacaciones

Negociaciones colectivas

Derecho de huelga en servicios esenciales

Reformas en leyes sindicales

La Cámara alta convocó a sesión para el viernes 27 a las 11, con el objetivo de aprobar las modificaciones incorporadas en Diputados, entre ellas la eliminación del artículo 44, que generó controversia al establecer una rebaja en los salarios a pagar en casos de enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

La eventual sanción llegaría apenas dos días antes de que el presidente Javier Milei inaugure el 1° de marzo las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, lo que le daría un fuerte respaldo político al oficialismo.

Licitación clave: prueba de fuego para el Tesoro

En paralelo, el Ministerio de Economía pondrá en marcha la segunda y última licitación del mes, en un escenario donde el mercado evaluará la capacidad del Tesoro para sostener el financiamiento en pesos sin asistencia monetaria.

El lunes se realizará el llamado y se presentará la oferta de instrumentos. El resultado del rollover se conocerá el miércoles 25 de febrero.

En la licitación anterior, la Secretaría de Finanzas logró renovar vencimientos por encima del 100%: alcanzó un 123,39% de rollover, adjudicando $9,02 billones sobre ofertas totales por $11,51 billones.

El foco estará puesto en la profundidad de la demanda y en el nivel de tasas que deba convalidar el Gobierno para sostener la estrategia financiera.

INDEC: actividad económica y señales del PIB

El INDEC difundirá el dato de diciembre del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que permitirá completar la radiografía del desempeño de 2025.

El último registro, correspondiente a noviembre, mostró una caída del 0,3% interanual y una baja del 0,3% mensual, marcando la primera variación negativa en trece meses.

Con los datos disponibles hasta el tercer trimestre:

Primer trimestre: +5,8%

Segundo trimestre: +6,3%

Tercer trimestre: +3,3%

El PIB acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año, a la espera del dato final del cuarto trimestre.

Además, el organismo publicará:

Consumo en supermercados, mayoristas y shoppings (diciembre)

Turismo internacional (enero)

Dotación del Sector Público Nacional (enero)

Dólar y reservas: cómo cerró la semana

En el frente cambiario, el dólar oficial perforó la barrera de los $1.400 y cerró en $1.395, su nivel más bajo en cuatro meses.

Cotizaciones destacadas:

Dólar Blue: $1.430

Dólar Mayorista: $1.376

Dólar MEP: $1.404,3

Dólar CCL: $1.445,7

Dólar Tarjeta: $1.813,5

En paralelo, el BCRA compró USD 323 millones en el mercado mayorista en los últimos tres días de operaciones. Las reservas internacionales alcanzaron los USD 46.261 millones, el nivel más alto desde agosto de 2021, en una semana recortada por los feriados de Carnaval.

Un test integral para el Gobierno

La combinación de reforma estructural, financiamiento en pesos, actividad económica y estabilidad cambiaria configura una semana determinante para el rumbo económico.

El resultado de estos frentes marcará el pulso del inicio de marzo y servirá como termómetro del equilibrio fiscal, la confianza del mercado y la capacidad política del Ejecutivo para sostener su agenda de reformas.

