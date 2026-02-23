El oro se convirtió en el mayor activo de reserva en el mundo, tras superar al dólar

El principal metal cotiza a U$S 5.233,86, un aumento del 3% en el día y más del 50% en los últimos seis meses. El oro se vio favorecido por un contexto de incertidumbre sostenida, la debilidad de otros activos de riesgo como las criptomonedas y por las políticas y disputas económicas que atraviesa Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. De hecho, su precio no se aleja de su máximo histórico de U$S 5.594 por onza el pasado 29 de enero.