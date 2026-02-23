Calendario escolar 2026: ¿cuándo empiezan las clases en las diferentes provincias del país?

Este esquema de 2026 detalla también los periodos de receso invernal, que se dividen en tres etapas según la región: un primer grupo del 6 al 17 de julio, la mayoría de las provincias del 13 al 24 de julio, y finalmente Buenos Aires, CABA y Santiago del Estero del 20 al 31 de julio. Como cada autoridad local mantiene la facultad de organizar su propio calendario, el documento oficial permite prever el cierre del año escolar, el cual ocurrirá mayoritariamente el 18 de diciembre, con excepciones puntuales que extienden la actividad hasta el 22 o 23 de ese mes.