Calendario escolar 2026: ¿cuándo empiezan las clases en las diferentes provincias del país?

Santiago del Estero fue una de las primeras provincias del país en iniciar, el 18 de febrero; ¿Qué pasa con el resto de las provincias?

Hace 2 Hs

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, difundió el cronograma escolar para el actual ciclo lectivo, brindando a la sociedad la posibilidad de consultar el inicio de actividades en cada rincón del país. Santiago del Estero fue una de las primeras provincias del país en iniciar, el 18 de febrero.

Este esquema de 2026 detalla también los periodos de receso invernal, que se dividen en tres etapas según la región: un primer grupo del 6 al 17 de julio, la mayoría de las provincias del 13 al 24 de julio, y finalmente Buenos Aires, CABA y Santiago del Estero del 20 al 31 de julio. Como cada autoridad local mantiene la facultad de organizar su propio calendario, el documento oficial permite prever el cierre del año escolar, el cual ocurrirá mayoritariamente el 18 de diciembre, con excepciones puntuales que extienden la actividad hasta el 22 o 23 de ese mes.

Cuándo comienzan las clases en Tucumán

El calendario aprobado prevé un inicio temprano de las actividades con el propósito de asegurar el cumplimiento de los días de clase obligatorios establecidos por la normativa vigente. En ese marco, el reintegro del personal docente, profesores y bibliotecarios está fijado para el 12 de febrero.

El inicio de las clases presenciales para los niveles Inicial, Primario y Secundario será el lunes 2 de marzo, mientras que el Nivel Superior comenzará sus actividades el 18 de marzo de 2026. En tanto, el receso invernal se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio, y la finalización del período lectivo está prevista para el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases el resto de las provincias en Argentina

-Buenos Aires: 2 de marzo

-Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero

-Catamarca: 2 de marzo

-Chaco: 2 de marzo

-Chubut: 23 de febrero

-Córdoba: 2 de marzo

-Corrientes: 2 de marzo

-Entre Ríos: 2 de marzo

-Formosa: 2 de marzo

-Jujuy: 23 de febrero

-La Pampa: 2 de marzo

-La Rioja: 2 de marzo

-Mendoza: 25 de febrero

-Misiones: 2 de marzo

-Neuquén: 25 de febrero

-Río Negro: 2 de marzo

-Salta: 2 de marzo

-San Juan: 2 de marzo

-San Luis: 23 de febrero

-Santa Cruz: 25 de febrero

-Santa Fe: 2 de marzo

-Santiago del Estero: 18 de febrero

-Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero

-Tucumán: 2 de marzo

