Ciclo lectivo 2026: qué provincias comenzarán más tarde las clases

Varias jurisdicciones confirmaron cambios que postergan el regreso.

Falta poco para el inicio de clases Falta poco para el inicio de clases
Hace 2 Hs

El inicio de clases 2026 en la Argentina no será uniforme en todo el país. Aunque el calendario escolar suele fijarse para fines de febrero o comienzos de marzo, varias jurisdicciones confirmaron cambios que postergan el regreso a las aulas respecto de la fecha inicialmente prevista.

Entre las provincias que retrasarán el comienzo del ciclo lectivo se encuentra la provincia de Buenos Aires, donde las clases arrancarán a principios de marzo.

Qué pasará en la provincia de Buenos Aires

Las autoridades educativas bonaerenses explicaron que el corrimiento responde a la necesidad de reorganizar la planificación anual tras la confirmación de los feriados nacionales 2026 y la definición de los recesos invernales.

La directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, aseguró que “no está en duda el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires” y remarcó que el objetivo es mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema educativo.

Desde la cartera educativa insistieron en que el cambio de fecha no implicará una reducción de la carga horaria anual, ya que se readecuarán jornadas institucionales y fechas de finalización para cumplir con el mínimo obligatorio de 190 días de clases.

Cuáles son las provincias que postergaron el inicio de clases 2026

Las jurisdicciones que confirmaron un inicio más tardío del ciclo lectivo son:

Provincia de Buenos Aires: comenzará en la primera semana de marzo, en lugar de la última semana de febrero.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: también iniciará el ciclo lectivo durante la primera semana de marzo.

Provincia de Córdoba: anunció un corrimiento para garantizar la planificación institucional.

Provincia de Santa Fe: iniciará las clases más tarde en línea con otras provincias de la región centro.

En contraste, varias provincias del norte y sur del país mantendrán el esquema original, con inicio en los últimos días de febrero.

Por qué se retrasa el inicio del ciclo lectivo 2026

Según explicaron las autoridades, el ajuste del calendario escolar 2026 responde principalmente a:

La definición oficial de los feriados nacionales.

La organización del receso invernal.

Factores climáticos en algunas provincias, especialmente las altas temperaturas de febrero.

La necesidad de garantizar el cumplimiento del mínimo de días de clase.

Los gobiernos provinciales aclararon que el corrimiento no afectará la cantidad total de jornadas pedagógicas, ya que se compensará con modificaciones en el cierre del ciclo lectivo o en jornadas institucionales.

Impacto del retraso en las familias y el turismo

El cambio de fecha genera ajustes en la organización familiar, sobre todo en hogares donde ambos adultos trabajan y deben reorganizar el cuidado de niños y adolescentes durante los últimos días de febrero.

Además, el sector turístico podría verse beneficiado por una leve extensión de la temporada alta en algunos destinos.

