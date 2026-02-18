Calendario escolar 2026 en Argentina: cuándo empiezan las clases en cada provincia

El inicio de las clases presenciales para los niveles Inicial, Primario y Secundario será el lunes 2 de marzo, mientras que el Nivel Superior comenzará sus actividades el 18 de marzo de 2026. En tanto, el receso invernal se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio, y la finalización del período lectivo está prevista para el 18 de diciembre.