Calendario escolar 2026 en Argentina: cuándo empiezan las clases en cada provincia

El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, publicó el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo actual. Con esta información, la ciudadanía ya dispone de la información necesaria para consultar el inicio de las clases en toda la Argentina, con el detalle correspondiente a cada jurisdicción.
Este cronograma de 2026 presenta de forma pormenorizada las fechas de comienzo, el receso invernal y el cierre del año escolar en cada provincia. Dado que cada jurisdicción posee la potestad de determinar su propio esquema, el documento permite visualizar cómo se desarrollará el año lectivo según las decisiones de cada autoridad local.
Cuándo comienzan las clases en Tucumán
El calendario aprobado prevé un inicio temprano de las actividades con el propósito de asegurar el cumplimiento de los días de clase obligatorios establecidos por la normativa vigente. En ese marco, el reintegro del personal docente, profesores y bibliotecarios está fijado para el 12 de febrero.
El inicio de las clases presenciales para los niveles Inicial, Primario y Secundario será el lunes 2 de marzo, mientras que el Nivel Superior comenzará sus actividades el 18 de marzo de 2026. En tanto, el receso invernal se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio, y la finalización del período lectivo está prevista para el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases el resto de las provincias en Argentina
-Buenos Aires: 2 de marzo
-Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero
-Catamarca: 2 de marzo
-Chaco: 2 de marzo
-Chubut: 23 de febrero
-Córdoba: 2 de marzo
-Corrientes: 2 de marzo
-Entre Ríos: 2 de marzo
-Formosa: 2 de marzo
-Jujuy: 23 de febrero
-La Pampa: 2 de marzo
-La Rioja: 2 de marzo
-Mendoza: 25 de febrero
-Misiones: 2 de marzo
-Neuquén: 25 de febrero
-Río Negro: 2 de marzo
-Salta: 2 de marzo
-San Juan: 2 de marzo
-San Luis: 23 de febrero
-Santa Cruz: 25 de febrero
-Santa Fe: 2 de marzo
-Santiago del Estero: 18 de febrero
-Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero
-Tucumán: 2 de marzo