Secciones
SociedadActualidad

Calendario escolar 2026 en Argentina: cuándo empiezan las clases en cada provincia

Este cronograma de 2026 presenta de forma pormenorizada las fechas de comienzo, el receso invernal y el cierre del año escolar en cada provincia.

Calendario escolar 2026 en Argentina: cuándo empiezan las clases en cada provincia Comienzo de clases
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, publicó el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo actual. Con esta información, la ciudadanía ya dispone de la información necesaria para consultar el inicio de las clases en toda la Argentina, con el detalle correspondiente a cada jurisdicción.

El Ministerio de Educación de Tucumán suma herramientas para alumnos con necesidades especiales

El Ministerio de Educación de Tucumán suma herramientas para alumnos con necesidades especiales

Este cronograma de 2026 presenta de forma pormenorizada las fechas de comienzo, el receso invernal y el cierre del año escolar en cada provincia. Dado que cada jurisdicción posee la potestad de determinar su propio esquema, el documento permite visualizar cómo se desarrollará el año lectivo según las decisiones de cada autoridad local.

Cuándo comienzan las clases en Tucumán

El calendario aprobado prevé un inicio temprano de las actividades con el propósito de asegurar el cumplimiento de los días de clase obligatorios establecidos por la normativa vigente. En ese marco, el reintegro del personal docente, profesores y bibliotecarios está fijado para el 12 de febrero.

El inicio de las clases presenciales para los niveles Inicial, Primario y Secundario será el lunes 2 de marzo, mientras que el Nivel Superior comenzará sus actividades el 18 de marzo de 2026. En tanto, el receso invernal se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio, y la finalización del período lectivo está prevista para el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases el resto de las provincias en Argentina

-Buenos Aires: 2 de marzo

-Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero

-Catamarca: 2 de marzo

-Chaco: 2 de marzo

-Chubut: 23 de febrero

-Córdoba: 2 de marzo

-Corrientes: 2 de marzo

-Entre Ríos: 2 de marzo

-Formosa: 2 de marzo

-Jujuy: 23 de febrero

-La Pampa: 2 de marzo

-La Rioja: 2 de marzo

-Mendoza: 25 de febrero

-Misiones: 2 de marzo

-Neuquén: 25 de febrero

-Río Negro: 2 de marzo

-Salta: 2 de marzo

-San Juan: 2 de marzo

-San Luis: 23 de febrero

-Santa Cruz: 25 de febrero

-Santa Fe: 2 de marzo

-Santiago del Estero: 18 de febrero

-Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero

-Tucumán: 2 de marzo

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adolescencia y pornografía: El inicio sexual ya no es un vínculo real, cuando las pantallas reemplazan la piel

Adolescencia y pornografía: "El inicio sexual ya no es un vínculo real", cuando las pantallas reemplazan la piel

Escándalo en Neuquén: echaron al hijo de un ex gobernador por ñoqui tras ser filmado sin trabajar

Escándalo en Neuquén: echaron al hijo de un ex gobernador por "ñoqui" tras ser filmado sin trabajar

Dólares, euros y 60 celulares: el botín de las bandas de salteños y tucumanos que robaban en el carnaval de Jujuy

Dólares, euros y 60 celulares: el botín de las bandas de salteños y tucumanos que robaban en el carnaval de Jujuy

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero
2

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores
3

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
5

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
6

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Más Noticias
Feriados 2026: cuándo será el próximo fin de semana extra largo tras el Carnaval

Feriados 2026: cuándo será el próximo fin de semana extra largo tras el Carnaval

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Comentarios