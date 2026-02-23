Qué pasa cuando Nueva York se detiene: la ciudad que nunca duerme bajo una tormenta extrema

Al principio, la ciudad siguió funcionando. Hasta ayer a la noche, la gente hacía su vida normal. Cafés llenos, negocios abiertos, personas entrando y saliendo con bolsas en la mano. La diferencia estaba en la preparación. Si salías a la calle, necesitabas estar listo para la nieve. Botas adecuadas, abrigo técnico, guantes. Yo no tenía zapatos de nieve y descubrí en el primer intento de caminar varias cuadras que me resbalaba a cada paso mientras veía a los neoyorquinos seguir con total naturalidad. Ellos ya están acostumbrados. Se adaptan sin dramatismo. Se refugian unos minutos en un local, vuelven a salir y siguen.