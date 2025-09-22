La UNT inicia un nuevo ciclo de encuentros con estudiantes

Políticas de articulación

Desde la Secretaría Académica explicaron que este ciclo forma parte de las políticas de articulación entre el nivel secundario y la universidad, que buscan favorecer la inclusión, la permanencia y el éxito académico de los estudiantes que ingresan cada año, ya que las estadísticas muestran que el primer año suele concentrar la mayor tasa de deserción. Además, el dominio de la lectura y la escritura es una de las competencias más valoradas en el mundo académico. No solo impacta en el rendimiento en parciales y exámenes finales, sino también en la capacidad de participar de investigaciones y, más adelante, realizar una tesis o trabajo final de grado.