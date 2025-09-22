Secciones
La UNT inicia un nuevo ciclo de encuentros con estudiantes

En esta oportunidad estará destinado a estudiantes de la carrera de Psicología. Detalles.

Hace 1 Hs

La transición de la escuela secundaria a la universidad es uno de los desafíos más importantes en la vida académica de los jóvenes. Conscientes de que ese primer año suele ser decisivo para la permanencia y el éxito en los estudios superiores, la Secretaría Académica del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), junto con la cátedra de Introducción a la Psicología de la Facultad de Psicología, puso en marcha el ciclo de encuentros “Acompañamiento en lectura y escritura en la universidad”.

La propuesta está pensada para estudiantes de primer año y busca ofrecerles herramientas concretas para mejorar sus procesos de lectura y escritura, dos habilidades fundamentales para afrontar la formación universitaria.

Por otra parte, la iniciativa apunta a crear un espacio de apoyo donde los y las estudiantes puedan aprender estrategias para comprender, analizar y producir textos académicos, además de facilitar su adaptación al nuevo ritmo de estudio que exige el nivel superior.

Los encuentros se desarrollarán en el Aula 9 de la Facultad de Psicología, de 11.30 a 13.30, en las siguientes fechas:

• Martes 1 de octubre

• Martes 8 de octubre

• Martes 29 de octubre

• Martes 5 de noviembre

Cada jornada abordará dificultades frecuentes en el inicio de la vida universitaria, como la organización de la lectura de textos largos, la toma de apuntes durante las clases, la interpretación de consignas de trabajos prácticos y parciales, y la redacción de escritos académicos.

Políticas de articulación

Desde la Secretaría Académica explicaron que este ciclo forma parte de las políticas de articulación entre el nivel secundario y la universidad, que buscan favorecer la inclusión, la permanencia y el éxito académico de los estudiantes que ingresan cada año, ya que las estadísticas muestran que el primer año suele concentrar la mayor tasa de deserción. Además, el dominio de la lectura y la escritura es una de las competencias más valoradas en el mundo académico. No solo impacta en el rendimiento en parciales y exámenes finales, sino también en la capacidad de participar de investigaciones y, más adelante, realizar una tesis o trabajo final de grado.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa a través un formulario online que se encuentra en la página oficial de la UNT.

