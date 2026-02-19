Secciones
SociedadEducación

La UNT será sede de las Jornadas Académicas del Norte Grande 2026

“El oficio de la docencia universitaria hoy”, será el lema del encuentro.

La UNT será sede de las Jornadas Académicas del Norte Grande 2026
Hace 5 Hs

La UNT recibirá el 13 de marzo las Jornadas Académicas del Norte Grande 2026, bajo el lema “El oficio de la docencia universitaria hoy”, una propuesta que invita a reflexionar colectivamente sobre los desafíos actuales de la enseñanza en el sistema universitario público. Organizadas por el Cpres NOA y el Consorcio de Horco Molle, y auspiciadas por el Foro de Rectoras y Vicerrectoras, las jornadas se conciben como un espacio de intercambio de experiencias, construcción compartida de sentidos y producción académica en torno al trabajo docente universitario.

La conferencia inaugural estará a cargo de la doctora en Educación Graciela Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y del doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación José Yuni, docente investigador UNCa–Conicet. El encuentro está destinado a docentes, estudiantes y graduados/as de las universidades nacionales, así como a todas las personas interesadas en la temática. La propuesta reconoce la pluralidad de trayectorias, disciplinas e instituciones que conforman el sistema universitario público argentino y busca fortalecer el diálogo regional entre las casas de estudio del Norte Grande.

La UNT convoca a presentar iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico

La UNT convoca a presentar iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico

Los interesados pueden inscribirse a través del formulario disponible en: https://forms.gle/ocnYisg6w5VQ3r2A6.

Nueva plaza de acceso

El rector de la UNT, Sergio Pagani, firmó el contrato con la empresa Geconpe SRL para la ejecución de la plaza de acceso principal del Centro Universitario Prebisch. La obra fue adjudicada por un monto de $375 millones y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses. Además, adelantó que el inicio de los trabajos está previsto entre 15 y 20 días, una vez firmada el acta correspondiente.

Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánSergio Pagani
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Carnaval: el permiso para exagerar

Carnaval: el permiso para exagerar

Estudiantes recibe a Barrio Parque en un duelo clave para escalar en la Conferencia Norte

Estudiantes recibe a Barrio Parque en un duelo clave para escalar en la Conferencia Norte

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias
2

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
3

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
5

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin
6

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin

Más Noticias
Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa: por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

"Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa": por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Comentarios