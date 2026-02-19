La UNT será sede de las Jornadas Académicas del Norte Grande 2026

La UNT recibirá el 13 de marzo las Jornadas Académicas del Norte Grande 2026, bajo el lema “El oficio de la docencia universitaria hoy”, una propuesta que invita a reflexionar colectivamente sobre los desafíos actuales de la enseñanza en el sistema universitario público. Organizadas por el Cpres NOA y el Consorcio de Horco Molle, y auspiciadas por el Foro de Rectoras y Vicerrectoras, las jornadas se conciben como un espacio de intercambio de experiencias, construcción compartida de sentidos y producción académica en torno al trabajo docente universitario.
La conferencia inaugural estará a cargo de la doctora en Educación Graciela Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y del doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación José Yuni, docente investigador UNCa–Conicet. El encuentro está destinado a docentes, estudiantes y graduados/as de las universidades nacionales, así como a todas las personas interesadas en la temática. La propuesta reconoce la pluralidad de trayectorias, disciplinas e instituciones que conforman el sistema universitario público argentino y busca fortalecer el diálogo regional entre las casas de estudio del Norte Grande.
Los interesados pueden inscribirse a través del formulario disponible en: https://forms.gle/ocnYisg6w5VQ3r2A6.
Nueva plaza de acceso
El rector de la UNT, Sergio Pagani, firmó el contrato con la empresa Geconpe SRL para la ejecución de la plaza de acceso principal del Centro Universitario Prebisch. La obra fue adjudicada por un monto de $375 millones y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses. Además, adelantó que el inicio de los trabajos está previsto entre 15 y 20 días, una vez firmada el acta correspondiente.