La UNT será sede de las Jornadas Académicas del Norte Grande 2026

La conferencia inaugural estará a cargo de la doctora en Educación Graciela Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y del doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación José Yuni, docente investigador UNCa–Conicet. El encuentro está destinado a docentes, estudiantes y graduados/as de las universidades nacionales, así como a todas las personas interesadas en la temática. La propuesta reconoce la pluralidad de trayectorias, disciplinas e instituciones que conforman el sistema universitario público argentino y busca fortalecer el diálogo regional entre las casas de estudio del Norte Grande.