Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

Los cortes en la actividad se darán desde este fin de semana hasta principios de la semana que viene.

Los vuelos no se suspenderán durante todo el día lo días que dure el paro, sino durante algunas horas. Los vuelos no se suspenderán durante todo el día lo días que dure el paro, sino durante algunas horas. Foto: Infobae
Hace 3 Hs

Después del paro realizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el jueves pasado, esta semana los aeropuertos volverán a tener una suspensión de actividades que afectará a los vuelos pero, en este caso, será por otro motivo. La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación (Atepsa) anunció un nuevo cronograma de paros que iniciará este jueves 26.

Nuevamente, los pasajeros que hayan adquirido boletos para los días que siguen al miércoles deberán estar atentos a las noticias de aerolíneas y aeropuertos. Algunos vuelos serán reprogramados y otros cancelados, pero será necesario seguir las notificaciones e informes de los entes autorizados.

Luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria dictada a Atepsa, la medida fue implementada como “legítima acción sindical”. Es que los empleados no lograron un acuerdo en la negociación de paritarias con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), por lo que se procederá a un funcionamiento irregular durante cinco días entre esta semana y la próxima.

¿Cómo será el paro de controladores aéreos esta semana?

ATEPSA informó que el paro será en días y horarios escalonados. La protesta abarcará diferentes franjas horarias y, en todos los casos, habrá una restricción en el servicio prestado por los controladores, lo que incluirá una interrupción en la autorización para el despegue y aterrizaje de aviones. Las operaciones en curso, sin embargo, continuarán.

La medida de fuerza iniciará el jueves 26 y se extenderá por cinco días hasta el 2 de marzo. Durante estos días se prevén demoras, reprogramaciones para algunos vuelos y retrasos en los envíos, entre otras actividades que se verán interrumpidas. Estarán exceptuados y no se verán afectados por el paro los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios, de Estado, de búsqueda y salvamento.

El jueves 26, el corte de actividades aplicará a toda la aviación por la tarde, entre las 15 y las 18. El viernes 27 será de 19 a 22 y se dará de igual modo. El sábado 28 se afectará a la aviación general y no regular de 13 a 16. El domingo 1, la aviación comercial regular con destino nacional se verá interrumpida por la mañana, de 9 a 12. Por último, el lunes 2, la aviación general será afectada desde la madrugada, entre las 5 y las 8.

