Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

El jueves 26, el corte de actividades aplicará a toda la aviación por la tarde, entre las 15 y las 18. El viernes 27 será de 19 a 22 y se dará de igual modo. El sábado 28 se afectará a la aviación general y no regular de 13 a 16. El domingo 1, la aviación comercial regular con destino nacional se verá interrumpida por la mañana, de 9 a 12. Por último, el lunes 2, la aviación general será afectada desde la madrugada, entre las 5 y las 8.