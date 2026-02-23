Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

Después del paro realizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el jueves pasado, esta semana los aeropuertos volverán a tener una suspensión de actividades que afectará a los vuelos pero, en este caso, será por otro motivo. La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación (Atepsa) anunció un nuevo cronograma de paros que iniciará este jueves 26.
Nuevamente, los pasajeros que hayan adquirido boletos para los días que siguen al miércoles deberán estar atentos a las noticias de aerolíneas y aeropuertos. Algunos vuelos serán reprogramados y otros cancelados, pero será necesario seguir las notificaciones e informes de los entes autorizados.
Luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria dictada a Atepsa, la medida fue implementada como “legítima acción sindical”. Es que los empleados no lograron un acuerdo en la negociación de paritarias con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), por lo que se procederá a un funcionamiento irregular durante cinco días entre esta semana y la próxima.
¿Cómo será el paro de controladores aéreos esta semana?
ATEPSA informó que el paro será en días y horarios escalonados. La protesta abarcará diferentes franjas horarias y, en todos los casos, habrá una restricción en el servicio prestado por los controladores, lo que incluirá una interrupción en la autorización para el despegue y aterrizaje de aviones. Las operaciones en curso, sin embargo, continuarán.
La medida de fuerza iniciará el jueves 26 y se extenderá por cinco días hasta el 2 de marzo. Durante estos días se prevén demoras, reprogramaciones para algunos vuelos y retrasos en los envíos, entre otras actividades que se verán interrumpidas. Estarán exceptuados y no se verán afectados por el paro los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios, de Estado, de búsqueda y salvamento.