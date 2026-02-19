“Es un día especial para el país": Nicki Nicole suspendió su show en el Colón por el paro general

La cantante Nicki Nicole iba a cumplir uno de sus sueños este jueves por la tarde. Pero, a raíz del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral que se tratará esta tarde en el Congreso, la artista decidió reprogramar la fecha de su presentación en el Teatro Colón. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la intérprete de “Dispara” sentó una de las posturas más marcadas de toda su carrera.