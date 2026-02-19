Secciones
EspectáculosFamosos

“Es un día especial para el país": Nicki Nicole suspendió su show en el Colón por el paro general

Los fanáticos de la joven cantante celebraron su posicionamiento frente al paro general dictado por la CGT.

“Es un día especial para el país: Nicki Nicole suspendió su show en el Colón por el paro general Foto: Instagram/nicki.nicole
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

La cantante Nicki Nicole iba a cumplir uno de sus sueños este jueves por la tarde. Pero, a raíz del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral que se tratará esta tarde en el Congreso, la artista decidió reprogramar la fecha de su presentación en el Teatro Colón. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la intérprete de “Dispara” sentó una de las posturas más marcadas de toda su carrera.

María Becerra cumplió uno de sus sueños en Finlandia y… ¿Nicki Nicole le tiró una indirecta?

María Becerra cumplió uno de sus sueños en Finlandia y… ¿Nicki Nicole le tiró una indirecta?

Esta noche a las 20, Nicole Cucco –el verdadero nombre de la cantante– debía subirse al escenario del Teatro Colón de Buenos Aires para dar un concierto sinfónico. La propuesta era, cuanto menos, llamativa, debido a la fusión de una orquesta sinfónica con el estilo pop-trap característico de la cantante. Pero el encuentro se reprogramó y la artista explicó por qué tomó la decisión.

Nicki Nicole suspendió su concierto sinfónico en el Teatro Colón

“Informamos que, debido al paro general convocado para el día 19/2, el concierto sinfónico previsto para esa fecha deberá ser reprogramado”, comunicó mediante historias de Instagram la productora Live de la Play. También se informó que, quienes no puedan asistir a la nueva cita, podrán solicitar la devolución de su dinero de manera online.

En su propia cuenta de Instagram –@nicki.nicole–, la cantante publicó un video seguido de un comunicado que llamó la atención por su contenido político. “Como ya saben, mañana hay paro general, por lo tanto no hay medios de transporte, se ve afectado todo el país con esto, así que vamos a tener que reprogramar el show en el Teatro Colón, obviamente con mucha tristeza”, manifestó en una historia Nicki Nicole.

Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT

Después de la suspensión, que le valió una serie de críticas mediante redes sociales, la artista volvió a manifestarse, esta vez con un comunicado escrito. “Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón –dijo el miércoles por la tarde–. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla”.

A continuación, Nicole dejó en claro su apoyo al paro y a la manifestación de los argentinos. “Mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este. Por eso vamos a encontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esta noche como se merece”, explicó además.

En las redes sociales, los bandos quedaron marcados entre quienes criticaron la medida que tomó la producción y aseguraron que se trataba de un simple “acomodo” de la cantante y, por otra parte, quienes celebraron su posicionamiento político.

Temas Confederación General del TrabajoNicki Nicole
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo cuestionó la medida de la CGT: “¿Después del paro qué? Seguimos iguales”

Jaldo cuestionó la medida de la CGT: “¿Después del paro qué? Seguimos iguales”

El Gobierno de Milei descontará el día a estatales que adhieran al paro convocado por la CGT

El Gobierno de Milei descontará el día a estatales que adhieran al paro convocado por la CGT

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

EN VIVO Qué pasará con el paro de la CGT contra la Reforma laboral

EN VIVO Qué pasará con el paro de la CGT contra la Reforma laboral

El paro general de la CGT podría impactar en el fútbol argentino: peligra el partido de Atlético Tucumán ante Instituto

El paro general de la CGT podría impactar en el fútbol argentino: peligra el partido de Atlético Tucumán ante Instituto

Lo más popular
Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
1

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
2

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
3

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate
4

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”
5

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión
6

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Más Noticias
Todo sobre la detención del príncipe Andrés: quiénes son sus hijas y de qué se le imputa en el caso Epstein

Todo sobre la detención del príncipe Andrés: quiénes son sus hijas y de qué se le imputa en el caso Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

Hay alerta roja por calor extremo y naranja por tormentas: ¿en qué zonas soportarán máximas de 40°?

Hay alerta roja por calor extremo y naranja por tormentas: ¿en qué zonas soportarán máximas de 40°?

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Comentarios