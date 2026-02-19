“Es un día especial para el país": Nicki Nicole suspendió su show en el Colón por el paro general

La cantante Nicki Nicole iba a cumplir uno de sus sueños este jueves por la tarde. Pero, a raíz del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral que se tratará esta tarde en el Congreso, la artista decidió reprogramar la fecha de su presentación en el Teatro Colón. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la intérprete de “Dispara” sentó una de las posturas más marcadas de toda su carrera.
Esta noche a las 20, Nicole Cucco –el verdadero nombre de la cantante– debía subirse al escenario del Teatro Colón de Buenos Aires para dar un concierto sinfónico. La propuesta era, cuanto menos, llamativa, debido a la fusión de una orquesta sinfónica con el estilo pop-trap característico de la cantante. Pero el encuentro se reprogramó y la artista explicó por qué tomó la decisión.
Nicki Nicole suspendió su concierto sinfónico en el Teatro Colón
“Informamos que, debido al paro general convocado para el día 19/2, el concierto sinfónico previsto para esa fecha deberá ser reprogramado”, comunicó mediante historias de Instagram la productora Live de la Play. También se informó que, quienes no puedan asistir a la nueva cita, podrán solicitar la devolución de su dinero de manera online.
En su propia cuenta de Instagram –@nicki.nicole–, la cantante publicó un video seguido de un comunicado que llamó la atención por su contenido político. “Como ya saben, mañana hay paro general, por lo tanto no hay medios de transporte, se ve afectado todo el país con esto, así que vamos a tener que reprogramar el show en el Teatro Colón, obviamente con mucha tristeza”, manifestó en una historia Nicki Nicole.
Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT
Después de la suspensión, que le valió una serie de críticas mediante redes sociales, la artista volvió a manifestarse, esta vez con un comunicado escrito. “Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón –dijo el miércoles por la tarde–. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla”.
A continuación, Nicole dejó en claro su apoyo al paro y a la manifestación de los argentinos. “Mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este. Por eso vamos a encontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esta noche como se merece”, explicó además.
En las redes sociales, los bandos quedaron marcados entre quienes criticaron la medida que tomó la producción y aseguraron que se trataba de un simple “acomodo” de la cantante y, por otra parte, quienes celebraron su posicionamiento político.