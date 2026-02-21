Varados en Florianópolis desde el jueves: el drama de un grupo de tucumanos tras el paro de la CGT

Un grupo de tucumanos vive un verdadero calvario en el aeropuerto de Florianópolis, Brasil, donde se encuentran varados desde el pasado jueves 19 de febrero. Los pasajeros tenían previsto regresar al país con Aerolíneas Argentinas, pero la situación se complicó y permanece sin resolución.
Entre los afectados se encuentra Ruth Noelia Lacroiz, quien viajó junto a su marido y al hijo de él. La mujer denunció que la asistencia de la aerolínea es prácticamente inexistente. “Hay más de 200 personas en esta situación. No hay ningún representante de la empresa, nadie sabe nada. Solo hay una chica que no está ayudando”, afirmó en diálogo con LA GACETA, y calificó la situación como desesperante.
“Hay gente que está tirada por el aeropuerto y cada vez aparecen más afectados”, agregó y detalló que son aproximadamente entre 10 y 15 los tucumanos afectados.
En cuanto a las explicaciones de la aerolínea, Lacroiz indicó que atribuyen la situación a las cancelaciones y reprogramaciones a raíz del paro general. “La última respuesta que recibimos es que hay un vuelo de contingencia y que nos van a mandar a Ezeiza”, contó.
Por último, la mujer pidió una solución ya que entre los varados hay niños y adultos mayores, lo que agrava la situación.
Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos por el paro de la CGT
En las últimas horas, Aerolíneas Argentinas informó que programó un vuelo especial para trasladar a los argentinos que quedaron varados en la ciudad brasileña de Florianópolis.
Según detalló la compañía, el servicio está previsto para este sábado 21 de febrero a las 00:30, con destino a Buenos Aires. No obstante, la empresa aclaró que, al tratarse de una operación internacional, la confirmación formal depende de las autorizaciones correspondientes por parte de la autoridad aeronáutica local.
“Al tratarse de un vuelo internacional, la compañía debe contar con las autorizaciones correspondientes de la autoridad aeronáutica local antes de poder confirmar formalmente la operación en estos casos”, señalaron desde la línea de bandera. La empresa también subrayó que mantiene gestiones con otras firmas para ofrecer alternativas a los pasajeros y facilitar la continuidad de sus itinerarios.