Varados en Florianópolis desde el jueves: el drama de un grupo de tucumanos tras el paro de la CGT

Entre los afectados se encuentra Ruth Noelia Lacroiz, quien viajó junto a su marido y al hijo de él. La mujer denunció que la asistencia de la aerolínea es prácticamente inexistente. “Hay más de 200 personas en esta situación. No hay ningún representante de la empresa, nadie sabe nada. Solo hay una chica que no está ayudando”, afirmó en diálogo con LA GACETA, y calificó la situación como desesperante.