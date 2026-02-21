Después de días de angustia, los tucumanos varados en Brasil regresaron al país en dos vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas

Entre los pasajeros afectados se encontraba Ruth Noelia Lacroix, una tucumana que había viajado junto a su marido y el hijo de él. La mujer confirmó a LA GACETA que ya se encuentran en Ezeiza, aunque la odisea todavía para ellos todavía no terminó. “Ahora tenemos que rogar que nos den una solución para viajar a Tucumán”, dijo.