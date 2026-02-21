Secciones
Política

Después de días de angustia, los tucumanos varados en Brasil regresaron al país en dos vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas

Una de las viajeras afectadas confirmó que ya se encuentran en Ezeiza, aunque todavía esperan una respuesta para completar el regreso a la provincia. Qué dijo la compañía.

AEROLINEAS ARGENTINAS / IMAGEN DE ARCHIVO AEROLINEAS ARGENTINAS / IMAGEN DE ARCHIVO
Hace 1 Hs

Luego de días de incertidumbre y reclamos en el aeropuerto de Florianópolis, los tucumanos que habían quedado varados en Brasil a raíz del paro nacional de la CGT, finalmente pudieron regresar este sábado al país. La empresa Aerolíneas Argentinas confirmó a LA GACETA que la compañía dispuso vuelos especiales que permitieron trasladar a los pasajeros que permanecían en espera.

La información fue brindada por Facundo del Villar, director de Asuntos Corporativos, Recursos Humanos y Operaciones Aeroportuarias de la compañía. “Hoy mandamos un segundo vuelo especial a Florianópolis, que ya llegó a Buenos Aires con los pasajeros que habían quedado en espera a raíz del paro. Entre ellos están las personas oriundas de Tucumán”, señaló a este diario.

Según detalló, el vuelo partió a las 17 desde Florianópolis y arribó a las 19 a Buenos Aires, completando así el operativo de repatriación de los viajeros afectados.

Varados en Florianópolis desde el jueves: el drama de un grupo de tucumanos tras el paro de la CGT

Varados en Florianópolis desde el jueves: el drama de un grupo de tucumanos tras el paro de la CGT

Entre los pasajeros afectados se encontraba Ruth Noelia Lacroix, una tucumana que había viajado junto a su marido y el hijo de él. La mujer confirmó a LA GACETA que ya se encuentran en Ezeiza, aunque la odisea todavía para ellos todavía no terminó.  “Ahora tenemos que rogar que nos den una solución para viajar a Tucumán”, dijo.

Operativo de contingencia

A primeras horas de este sábado, la empresa ya había realizado un primer vuelo especial cuya salida estuvo programada para las 00.30, también con destino final en Buenos Aires. Con estas dos operaciones extraordinarias, la compañía buscó normalizar la situación de los argentinos que permanecían varados en el sur de Brasil.

Desde la firma indicaron además que se trabajó en coordinación con otras empresas del sector para ofrecer alternativas a los pasajeros y facilitar la continuidad de sus itinerarios.

Qué había pasado

El conflicto comenzó el jueves 19 de febrero, cuando un grupo de argentinos, entre ellos varios tucumanos, quedó varado en el aeropuerto de Florianópolis sin poder abordar el vuelo de regreso previsto con Aerolíneas Argentinas. Las cancelaciones y reprogramaciones derivadas de la medida de fuerza generaron demoras, falta de información y largas horas de espera. 

Temas Aerolíneas ArgentinasBuenos AiresFlorianópolisArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Varados en Florianópolis desde el jueves: el drama de un grupo de tucumanos tras el paro de la CGT

Varados en Florianópolis desde el jueves: el drama de un grupo de tucumanos tras el paro de la CGT

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche
1

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”
2

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

“Salió gritando y pidió ayuda”: cómo fue el rescate del joven tucumano que fue encontrado en Neuquén
3

“Salió gritando y pidió ayuda”: cómo fue el rescate del joven tucumano que fue encontrado en Neuquén

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales
4

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito
5

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Atlético Tucumán presentará un reclamo formal ante AFA contra Fernando Espinoza
6

Atlético Tucumán presentará un reclamo formal ante AFA contra Fernando Espinoza

Más Noticias
La reforma laboral, a un paso de convertirse en ley: una por una, las claves del proyecto

La reforma laboral, a un paso de convertirse en ley: una por una, las claves del proyecto

El Gobierno oficializó los aumentos para jubilados y pensionados: ¿cuánto cobrarán a partir de marzo?

El Gobierno oficializó los aumentos para jubilados y pensionados: ¿cuánto cobrarán a partir de marzo?

Semana clave en el Senado: el oficialismo buscará aprobar la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil

Semana clave en el Senado: el oficialismo buscará aprobar la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil

¿Por qué la mamá del mono Punch lo abandonó?: la triste historia detrás del viral

¿Por qué la mamá del mono Punch lo abandonó?: la triste historia detrás del viral

Sesión por la reforma laboral: LLA pidió expulsar a la diputada kirchnerista que apagó los micrófonos

Sesión por la reforma laboral: LLA pidió expulsar a la diputada kirchnerista que apagó los micrófonos

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

Comentarios