Después de días de angustia, los tucumanos varados en Brasil regresaron al país en dos vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas
Una de las viajeras afectadas confirmó que ya se encuentran en Ezeiza, aunque todavía esperan una respuesta para completar el regreso a la provincia. Qué dijo la compañía.
Luego de días de incertidumbre y reclamos en el aeropuerto de Florianópolis, los tucumanos que habían quedado varados en Brasil a raíz del paro nacional de la CGT, finalmente pudieron regresar este sábado al país. La empresa Aerolíneas Argentinas confirmó a LA GACETA que la compañía dispuso vuelos especiales que permitieron trasladar a los pasajeros que permanecían en espera.
La información fue brindada por Facundo del Villar, director de Asuntos Corporativos, Recursos Humanos y Operaciones Aeroportuarias de la compañía. “Hoy mandamos un segundo vuelo especial a Florianópolis, que ya llegó a Buenos Aires con los pasajeros que habían quedado en espera a raíz del paro. Entre ellos están las personas oriundas de Tucumán”, señaló a este diario.
Según detalló, el vuelo partió a las 17 desde Florianópolis y arribó a las 19 a Buenos Aires, completando así el operativo de repatriación de los viajeros afectados.
Entre los pasajeros afectados se encontraba Ruth Noelia Lacroix, una tucumana que había viajado junto a su marido y el hijo de él. La mujer confirmó a LA GACETA que ya se encuentran en Ezeiza, aunque la odisea todavía para ellos todavía no terminó. “Ahora tenemos que rogar que nos den una solución para viajar a Tucumán”, dijo.
Operativo de contingencia
A primeras horas de este sábado, la empresa ya había realizado un primer vuelo especial cuya salida estuvo programada para las 00.30, también con destino final en Buenos Aires. Con estas dos operaciones extraordinarias, la compañía buscó normalizar la situación de los argentinos que permanecían varados en el sur de Brasil.
Desde la firma indicaron además que se trabajó en coordinación con otras empresas del sector para ofrecer alternativas a los pasajeros y facilitar la continuidad de sus itinerarios.
Qué había pasado
El conflicto comenzó el jueves 19 de febrero, cuando un grupo de argentinos, entre ellos varios tucumanos, quedó varado en el aeropuerto de Florianópolis sin poder abordar el vuelo de regreso previsto con Aerolíneas Argentinas. Las cancelaciones y reprogramaciones derivadas de la medida de fuerza generaron demoras, falta de información y largas horas de espera.