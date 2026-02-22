Atlético Tucumán va contra la AFA y revive una historia incómoda: qué pasó con los clubes que se animaron a reclamar

La bronca de Atlético Tucumán no se quedó en el vestuario de Alta Córdoba. El penal sancionado por Fernando Espinoza, el reparto de tarjetas que terminó siete a cero y el trato que percibieron los jugadores encendieron una reacción institucional que ahora apunta directamente a la AFA. El club decidió avanzar con un reclamo formal y pedir que el árbitro no vuelva a dirigir al “Decano”. La decisión ya está tomada. El comunicado también. Y la respuesta llegó incluso antes de que el expediente exista ya que Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, utilizó sus redes sociales para chicanear a Mario Leito con su tono desafiante que ya se volvió marca registrada.