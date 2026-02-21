Atlético Tucumán irá a la AFA contra Espinoza: presentará un reclamo formal y pedirá que no vuelva a dirigirlo
La Comisión Directiva del “Decano” cuestionó el penal sobre Jhon Córdoba, el criterio disciplinario (siete amarillas contra cero) y el trato hacia sus jugadores. Mario Leito viajará el lunes a Buenos Aires para elevar la presentación y solicitar que el árbitro sea apartado de futuros partidos del club.
La polémica en Alta Córdoba no terminó con el pitazo final. Atlético decidió avanzar institucionalmente y presentará un reclamo formal ante la AFA contra Fernando Espinoza, tras el partido frente a Instituto. La determinación se tomó luego de un análisis detallado de las jugadas, del informe interno elaborado por la dirigencia y de las declaraciones posteriores de los futbolistas.
En el búnker “decano” entienden que el malestar no se limita a una acción puntual. Si bien el penal sancionado sobre Jhon Córdoba fue uno de los detonantes, el foco principal está puesto en el criterio disciplinario: siete tarjetas amarillas para Atlético y ninguna para la “Gloria”. La diferencia estadística encendió alarmas en la comisión directiva, que también remarcó el destrato sufrido por distintos jugadores durante el desarrollo del encuentro.
“Siempre busca hacer enojar a los jugadores”, deslizan puertas adentro. La frase, que resume el clima interno, se transformó en una postura institucional. Mario Leito viajará el lunes a Buenos Aires para formalizar la presentación y solicitar que Espinoza no vuelva a dirigir al equipo. No es la primera vez que Atlético adopta una medida de este tipo.
Antecedentes que pesan
La relación entre el club tucumano y Espinoza arrastra antecedentes. En 2023, tras una derrota frente a San Lorenzo de Almagro, Leito cuestionó públicamente al árbitro y enumeró fallos que, según su visión, habían perjudicado al equipo en distintos escenarios.
Recordó, por ejemplo, un penal sancionado en la cancha de Estudiantes de La Plata en tiempo de descuento, cuando Atlético estaba clasificando a la Copa Libertadores. El disparo fue atajado por Cristian Lucchetti, pero el juez ordenó su repetición y el resultado terminó siendo adverso. También mencionó decisiones polémicas frente a Defensa y Justicia, en La Bombonera contra Boca, en el Monumental frente a River y contra Central Córdoba.
En aquel entonces, el presidente había asegurado que ya habían dialogado con autoridades de la AFA para solicitar que Espinoza no volviera a ser designado. Incluso reveló que el propio árbitro habría expresado en el vestuario que “no es rencoroso, pero sí memorioso”, en referencia a declaraciones previas de futbolistas del “Decano”.
Las voces del vestuario
El malestar también tuvo eco en el plantel. Lautaro Godoy fue directo. “Es increíble. Hacemos un viaje largo, trabajamos toda la semana, nos cuidamos y después juegan con tu trabajo. Es feo”, dijo. “Espinoza no es la persona adecuada para dirigir. Es soberbio y trata mal a todo el mundo”, sostuvo Leonel Di Placido.
En contraste, el entrenador Hugo Colace optó por la cautela. “Lo del árbitro dejémoslo para el análisis de ustedes. No es conveniente para mí hablar de eso”, expresó, evitando escalar la polémica desde el banco.
Alimenta la sospecha
Otro elemento que generó incomodidad en la dirigencia fue el clima en el estadio. Durante la salida al precalentamiento, la hinchada local aplaudió a Espinoza y, tras el partido, algunos simpatizantes se acercaron a pedirle fotos y autógrafos. Si bien se trata de gestos habituales en el fútbol argentino, en Atlético interpretaron la escena como un símbolo de cercanía que no ayudó a descomprimir la tensión.
El recuerdo inmediato fue la final del Reducido 2022 entre Instituto y Estudiantes de Caseros. En aquel encuentro, un gol en posición adelantada convalidado por Espinoza fue determinante para el ascenso del conjunto cordobés. La CD de Estudiantes había emitido entonces un comunicado en el que calificó el arbitraje como “poco profesional” y denunció hechos que, según su visión, “desvirtúan el espíritu del deporte”.
El reclamo formal
El comunicado difundido por Atlético señala que la decisión de avanzar ante la AFA fue adoptada tras “analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido, las imágenes posteriores al encuentro y las declaraciones realizadas por nuestros futbolistas”. La institución sostiene que existen “reiteradas actuaciones arbitrales que han perjudicado de manera sistemática los intereses deportivos” del club.
Al mismo tiempo, el texto aclara que la presentación no busca poner en duda “la capacidad ni el profesionalismo del arbitraje argentino” en su conjunto, sino exponer conductas individuales que consideran “disociantes y nocivas”.
La movida marca un nuevo capítulo en una relación ya tensa. Atlético trasladará el conflicto al plano dirigencial con un pedido concreto: que Espinoza no vuelva a ser designado para sus partidos. La AFA tendrá ahora la palabra. Mientras tanto, la polémica deja abierta una discusión más amplia sobre criterios arbitrales, antecedentes y la necesidad de recuperar la confianza en un sistema que, al menos en Tucumán, volvió a quedar bajo la lupa.