Diez consejos para mantener tu bronceado más tiempo y lucir una piel radiante
Hace 2 Hs

¿Se terminaron las vacaciones y no querés perder ese tono dorado que tanto te favorece? ¿O todavía estás a tiempo de preparar tu piel para lograr un bronceado bonito y duradero? Mantener el color no es cuestión de suerte, sino de constancia y buenos hábitos.

Estos son los 10 consejos clave para prolongar el bronceado y cuidar tu piel al mismo tiempo.

1. Exfoliá tu piel antes y durante el verano

La exfoliación elimina células muertas y permite que el bronceado sea más uniforme y duradero.

Realizala unos días antes de exponerte al sol.

Luego, mantené el hábito una vez por semana.

Una piel renovada retiene mejor el color y evita el efecto “parcheado”.

2. Usá protector solar alto (SPF 50)

Existe el mito de que con factor alto no te bronceás. Es falso. La fotoprotección evita quemaduras, envejecimiento prematuro y reduce el riesgo de cáncer de piel, pero no impide que tomes color.

Aplicá SPF 50 cada dos horas y siempre después de salir del agua. Si te quemas, te pelás… y el bronceado desaparece en días.

3. Hidratá tu piel a diario

El sol, el mar y el cloro resecan profundamente. Si no hidratás, la piel se descama y el color se pierde.

Aplicá crema corporal después de cada ducha.

Usá productos nutritivos con aloe vera, aceites naturales, urea o ácido hialurónico.

Un buen after sun ayuda a calmar, reparar y prolongar el tono.

4. Cuidá tu alimentación

La alimentación influye directamente en la producción de melanina.

Incorporá alimentos ricos en betacarotenos como:

Zanahoria

Mango

Papaya

Remolacha

Albaricoque

También el salmón (rico en Omega 3) y frutos secos como pistachos ayudan a mantener una piel luminosa.

5. Tomá suficiente agua

La hidratación también es interna. Una piel deshidratada se ve opaca y pierde el bronceado más rápido.

Llevá siempre una botella de agua y mantené una ingesta constante durante el día.

6. Duchate con agua templada o fría

El agua muy caliente deshidrata la piel y acelera la descamación.

Preferí duchas más frescas.

Usá aceites corporales en lugar de jabones agresivos.

Es un pequeño cambio que hace una gran diferencia.

7. Incorporá vitamina C

La vitamina C es un potente antioxidante que combate el daño solar y previene manchas.

Podés usarla en:

Sérum

Crema

Ampollas

Importante: siempre acompañarla con protector solar alto para evitar efectos indeseados.

8. Usá potenciadores del bronceado

Existen cremas que estimulan la producción y distribución de melanina. Si las elegís, asegurate de que incluyan factor de protección solar.

Son un complemento, no reemplazan el protector.

9. Fotoprotección desde el interior

Algunos suplementos ayudan a reforzar la protección solar y mejorar la duración del bronceado. Suelen tomarse antes, durante y después del verano.

Siempre consultá con un profesional antes de incorporarlos.

10. Sumá autobronceador si el color empieza a bajar

Si ya volviste de vacaciones y querés mantener el tono, el autobronceador progresivo es una buena opción.

Elegí uno que:

Sea gradual

Se adapte a tu tono de piel

No deje manchas

Aplicalo después de la ducha para un resultado más uniforme.

La clave para que el bronceado dure más

No hay atajos mágicos. El secreto está en hidratar, proteger y nutrir la piel por dentro y por fuera. Si la cuidás, el color se mantiene más tiempo y, lo más importante, evitás daños a largo plazo.

Un buen bronceado no es solo estético: es el reflejo de una piel sana. Y eso sí vale la pena mantenerlo.

