El miedo al silencio: cuando interrumpir es un mecanismo de defensa contra la incomodidad social

A veces es una cuestión de personalidad o gestión emocional el porqué hay personas que interrumpen. Piensan que la interacción social deben “hacerla bien”, se ponen nerviosas y lanzan sus comentarios apenas los piensan para evitar silencios incómodos. La falta de empatía está relacionada con el narcisismo y el egocentrismo. La persona cree que su aporte es mucho más valioso que el del resto y no ve la interrupción como una falta de respeto, sino como algo que mejora la conversación.