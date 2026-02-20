Boca y Racing, un clásico con presión y urgencias en La Bombonera

El clásico entre Boca Juniors y Racing Club abrirá este viernes a las 20 una jornada determinante del Torneo Apertura 2026. El escenario será el Estadio Alberto J. Armando, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TNT Sports.
No es un partido más: Boca llega envuelto en dudas futbolísticas y bajo una presión creciente, mientras que Racing atraviesa un momento de mayor estabilidad y pretende consolidar su recuperación en un terreno históricamente complejo.
En el lado local, el foco está puesto en Claudio Úbeda. El entrenador, identificado con la Academia pero hoy al mando del Xeneize, se juega una parada de alto riesgo tras el empate sin goles ante Platense, partido en el que su equipo no registró remates al arco. La baja de Leandro Paredes por lesión profundiza el problema: el capitán no solo aportaba claridad en la circulación, sino también liderazgo en un contexto emocional delicado. Sin él, el mediocampo deberá reconfigurarse.
Milton Delgado asoma como principal reemplazante y podría acompañar a Santiago Ascacibar y Williams Alarcón en una zona clave para equilibrar el equipo. También aparece la alternativa de Gonzalo Gelini, con características más ofensivas, o Tomás Belmonte en un rol más centralizado.
Sin embargo, la novedad más significativa estaría en el esquema: Úbeda analiza romper el 4-3-3 utilizado en el inicio del torneo y volver al doble nueve, sistema que ofreció mayor contundencia a fines del año pasado. En ese caso, Edinson Cavani y Miguel Merentiel compartirían el ataque desde el arranque, una dupla que no inicia junta desde septiembre.
En defensa también habría retoques. Marcelo Weigandt ingresaría por Juan Barinaga en el lateral derecho, mientras que la zaga se mantendría con Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.
El probable once de Boca sería: Agustín Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa, Lautaro Blanco; Belmonte o Gelini, Ascacibar, Delgado, Alarcón; Cavani y Merentiel. El margen de error es mínimo: una nueva caída podría acelerar decisiones dirigenciales en Brandsen 805.
Racing, en cambio, llega con mejores sensaciones. El equipo de Gustavo Costas suma dos triunfos consecutivos, ante Argentinos Juniors y Banfield, y busca reafirmar su crecimiento en un estadio donde en los últimos años logró resultados positivos. De hecho, el último enfrentamiento entre ambos terminó con victoria académica. La propuesta de la visita se apoya en intensidad en el mediocampo y agresividad en ataque, con Adrián Martínez como referencia ofensiva.
La probable formación de Racing sería: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. La Academia intentará imponer dinámica y aprovechar los espacios que pueda dejar un Boca obligado a asumir protagonismo.
La terna arbitral estará encabezada por Leandro Rey Hilfer, con Maximiliano Del Yesso y Sebastián Raineri como asistentes, Javier Delbarba como cuarto árbitro y Héctor Paletta en el VAR, acompañado por Javier Uzig.
El contexto promete un clima intenso en La Bombonera, con un Boca urgido por resultados y un Racing que quiere confirmar que atraviesa un momento más sólido. El clásico no solo pondrá en juego tres puntos: también puede redefinir el rumbo de ambos en el arranque del Apertura.