Boca y Racing, un clásico con presión y urgencias en La Bombonera

En el lado local, el foco está puesto en Claudio Úbeda. El entrenador, identificado con la Academia pero hoy al mando del Xeneize, se juega una parada de alto riesgo tras el empate sin goles ante Platense, partido en el que su equipo no registró remates al arco. La baja de Leandro Paredes por lesión profundiza el problema: el capitán no solo aportaba claridad en la circulación, sino también liderazgo en un contexto emocional delicado. Sin él, el mediocampo deberá reconfigurarse.