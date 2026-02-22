Gracias a científicos de Barcelona FC, el mundo empieza a entender por qué los deportistas se lesionan

Por ejemplo, uno de los ítems que permitirá más desarrollo en la prevención es que se descubrió una ventana de 28 días respecto a las cargas de trabajo. Uno de los tantos razonamientos que pueden desprenderse de esto es que si un niño pasa de estar sentado seis horas al día, a jugar un torneo intenso de fin de semana, el riesgo es altísimo. El cuerpo necesita "acumular carga" de forma gradual durante un mes para ser resistente.