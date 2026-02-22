Cómo viajar con poco presupuesto: 10 planes gratuitos para disfrutar Buenos Aires

Visitar estos sitios emblemáticos permite entender mejor el carácter porteño a partir de sus contrastes. En pocas cuadras se puede pasar de la imponencia de un monumento histórico a la calma de un parque público, todo bajo una lógica de acceso libre que promueve el encuentro y la vida en comunidad. Así, la Capital Federal demuestra que una experiencia turística valiosa no depende del consumo, sino del contacto directo con su patrimonio y su gente.