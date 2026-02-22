Cómo ganarle a la consola: estrategias para que los chicos pasen del sillón al deporte real

Hacer que los niños dejen de usar las pantallas con juegos deportivos y pasen a hacer una práctica activa en la realidad es uno de los grandes retos que plantea la gamificación. Los videojuegos están diseñados para retener la atención. En un niño es más gratificante la instantaneidad de un gol que puede anotar vía control remoto a que hacer el esfuerzo físico de correr bajo el sol y mandar el balón al fondo del arco.