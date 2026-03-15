El bicarbonato de sodio sirve para mitigar la crisis de precios elevados

Hay que hacer un tratamiento más profundo para que ese corte barato realmente pase por uno de alta calidad. El cálculo es de un 1% del peso de la carne. Si se tiene un kilo de carne, hay que usar 10 gramos de bicarbonato, aproximadamente una cucharadita son seis gramos. Luego de espolvorear el trozo de carne con el polvo blanco, hay que colocarlo en un recipiente o bol, taparlo y ponerlo en la heladera durante un mínimo de tres horas. Lo ideal es que repose durante toda la noche. El siguiente paso es crucial: lavar la carne cuidadosamente para eliminar el exceso de bicarbonato y evitar que le dé sabor a la comida.