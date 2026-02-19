Carne vacuna: están caros hasta los cortes “baratos”

Costos de producción

El sector señala un déficit estructural de producción como uno de los principales impulsores del alza. A esto se suma la apertura de mercados externos, como la ampliación del cupo con Estados Unidos, que presiona los precios internos al competir por el mismo stock ganadero. Además, los costos de la producción son determinantes. “Producir carne vacuna es más costoso que otras proteínas. Se requieren siete kilos de alimento balanceado por cada kilo de carne producido, frente a 2,8 kilos en el caso del cerdo, 2,4 en el pollo y apenas un kilo en el pescado”, asegura el consultor agropecuario Javier Preciado Patiño. Según el sitio especializado Valor Carne de Información para la Nueva Ganadería, en enero de 2026 se faenaron 1,01 millones de cabezas de ganado, lo que representa una caída del 12% interanual y del 10% respecto a diciembre. Las categorías más afectadas fueron los novillos, con un retroceso del 25%.