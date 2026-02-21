Atlético Tucumán presentará un reclamo formal ante AFA contra Fernando Espinoza

Al mismo tiempo, la institución aclaró que la acción no busca poner en duda “la capacidad ni el profesionalismo del arbitraje argentino”, al que calificó como un cuerpo con prestigio y reconocimiento internacional. En esa línea, el comunicado subraya que la intención es identificar y exponer “comportamientos arbitrales disociantes y nocivos” para preservar la transparencia, la equidad y el prestigio del arbitraje en su conjunto.