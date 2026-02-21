Secciones
Atlético Tucumán presentará un reclamo formal ante AFA contra Fernando Espinoza

El club anunció que realizará una presentación oficial el lunes en Buenos Aires, tras analizar las jugadas del partido frente a Instituto y las imágenes difundidas posteriormente al encuentro.

Fernando Espinoza. Fernando Espinoza.
Hace 27 Min

Atlético emitió un comunicado oficial en el que informó que presentará un reclamo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino contra el árbitro Fernando Espinoza, luego del partido disputado en Córdoba frente a Instituto.

Según el texto difundido por la institución, la decisión fue tomada tras “analizar detalladamente los registros audiovisuales del partido, las imágenes difundidas posteriormente al encuentro y las declaraciones realizadas por nuestros futbolistas”. A partir de esa evaluación, la dirigencia resolvió avanzar con una presentación formal.

El reclamo se realizará en la reunión prevista para el próximo lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará dirigido específicamente contra el juez del encuentro. En el comunicado, el club argumenta que la medida responde a “reiteradas actuaciones arbitrales que, a lo largo del tiempo, han perjudicado de manera sistemática los intereses deportivos de nuestra institución”.

Desde Atlético señalaron que la determinación fue adoptada con el objetivo de “salvaguardar nuestro patrimonio deportivo” y de contribuir a que situaciones similares no se repitan en el futuro.

Al mismo tiempo, la institución aclaró que la acción no busca poner en duda “la capacidad ni el profesionalismo del arbitraje argentino”, al que calificó como un cuerpo con prestigio y reconocimiento internacional. En esa línea, el comunicado subraya que la intención es identificar y exponer “comportamientos arbitrales disociantes y nocivos” para preservar la transparencia, la equidad y el prestigio del arbitraje en su conjunto.

De esta manera, el “Decano” formaliza su postura institucional tras la polémica vivida en Alta Córdoba y eleva el conflicto al ámbito dirigencial, en espera de una respuesta por parte de la AFA.

