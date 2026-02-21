Secciones
VIDEO. Así fue el momento en que trasladaron a Salvador Álvarez Cano, el joven tucumano que era intensamente buscado

Fue encontrado en Villa Llanquín y trasladado en helicóptero a un hospital neuquino.

Hace 49 Min

Salvador Álvarez Cano, el joven tucumano de 32 años que se encontraba desaparecido en el sur del país, fue hallado con vida en Neuquén tras días de intensa búsqueda.

El operativo movilizó a más de 70 personas, entre ellas la Policía de Neuquén, brigadistas de Manejo del Fuego, Prefectura, el GEOP y equipos de la Secretaría de Emergencias, bajo la coordinación del comisario mayor Guillermo Alfaro, director de Lagos del Sur. Además, participaron efectivos de la provincia de Río Negro con la Brigada de Canes.

El hallazgo se produjo en un cañadón, en un sector donde la noche del jueves se habían detectado huellas. Brigadistas especializados lograron seguir el rastro hasta dar con el joven. Según relató Ortiz Luna, Salvador manifestó que sabía que lo estaban buscando y, al ver a los rescatistas, decidió salir y pedir ayuda.

Las tareas de búsqueda incluyeron rastrillajes por aire, tierra y agua, con drones equipados con cámaras térmicas, un helicóptero y embarcaciones que recorrieron el río.

El coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, Miguel Poblete, brindó detalles sobre el momento del hallazgo. Explicó que durante la noche del jueves había quedado pendiente el seguimiento de un rastro debido a la oscuridad y las difíciles condiciones del terreno.

Poblete señaló que ayer, a primera hora, se organizó una triangulación del sector estratégico que permitió cerrar el perímetro de búsqueda en el área donde finalmente fue encontrado Álvarez Cano. Destacó que el propio joven facilitó el rescate al salir gritando y pedir ayuda.

Así fue el rescate de Salvador

