VIDEO. Así fue el momento en que trasladaron a Salvador Álvarez Cano, el joven tucumano que era intensamente buscado

El operativo movilizó a más de 70 personas, entre ellas la Policía de Neuquén, brigadistas de Manejo del Fuego, Prefectura, el GEOP y equipos de la Secretaría de Emergencias, bajo la coordinación del comisario mayor Guillermo Alfaro, director de Lagos del Sur. Además, participaron efectivos de la provincia de Río Negro con la Brigada de Canes.