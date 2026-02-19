Intensa búsqueda de un joven tucumano desaparecido en el sur del país

BARILOCHE.- El operativo para dar con el paradero de Salvador Álvarez Cano, el joven tucumano de 32 años desaparecido en la región cordillerana, continúa activo en la zona de Villa Traful. En las últimas horas, su pareja brindó detalles sobre la última comunicación que mantuvieron, el hallazgo del vehículo y la situación de salud del joven, que genera especial preocupación en su entorno.
Álvarez Cano fue visto por última vez el lunes. Desde entonces, no hubo más contacto. Su auto apareció estacionado a la vera de la ruta que une Villa Traful con San Carlos de Bariloche, con todas sus pertenencias en el interior, el baúl abierto y un par de zapatillas fuera del vehículo.
La última comunicación
Ailín Scalella, novia del joven, explicó que Salvador llevaba más de un mes recorriendo el sur del país. “Estaba por la zona de Bariloche y San Martín de los Andes. Siempre estuvimos en contacto y sabíamos dónde estaba. Tiene un primo y amigos en el sur”, relató en declaraciones a medios locales.
Sin embargo, el lunes la comunicación se interrumpió de forma repentina. “Nos dejó de responder las llamadas y los mensajes. El martes ya se hizo la denuncia policial porque perdimos todo contacto con él”, señaló.
Según precisó, el teléfono del joven aún registró actividad hasta el martes por la mañana. “Mis mensajes de WhatsApp le llegaban”, afirmó. La denuncia formal fue radicada por la madre del joven.
El hallazgo del auto y la principal preocupación
El vehículo fue encontrado estacionado en dirección a Bariloche. “El auto estaba con todas sus cosas adentro. Dejó abierto el baúl y un par de zapatillas afuera, pero su carpa, su equipo de montaña y todas sus pertenencias estaban ahí. No se llevó nada, ni siquiera el celular”, detalló Scalella.
El dato inquieta especialmente a la familia, ya que Salvador es escalador y tiene amplia experiencia en actividades de montaña. “Sabe manejarse en la naturaleza”, explicó su pareja. No obstante, subrayó un aspecto clave: el joven toma medicación psiquiátrica y, sin ella, podría sufrir desorientación.
“Toma medicación que, si no la tiene con él, puede desorientarse y perderse. Pensamos que pudo haberse sentido mal y dejó el auto ahí”, sostuvo.
Una versión sin confirmar
En paralelo, circuló un dato que aún no pudo ser corroborado: un hombre habría visto a una persona con características similares a las de Salvador en Bariloche, aparentemente desorientado y buscando alojamiento. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre esa versión.
“Es un chico muy bueno, amable, para nada violento. Posiblemente se haya contactado con alguien, pero la verdad es que tenemos muy poca información sobre qué pasó”, expresó su pareja, visiblemente angustiada.
Operativo de búsqueda en la cordillera
Desde que se radicó la denuncia, la Policía realiza rastrillajes en distintos sectores de la región cordillerana, especialmente en los alrededores de Villa Traful y en el tramo hacia Bariloche. Hasta ahora, no se registraron novedades concretas sobre su paradero.
La familia insiste en la urgencia de encontrarlo debido a su condición de salud. “Seguramente esté necesitando ayuda. Lo único que queremos es encontrarlo rápido”, remarcaron.
Las autoridades solicitan que cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda sea comunicada de inmediato a la dependencia policial más cercana.