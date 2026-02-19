Intensa búsqueda de un joven tucumano desaparecido en el sur del país

BARILOCHE.- El operativo para dar con el paradero de Salvador Álvarez Cano, el joven tucumano de 32 años desaparecido en la región cordillerana, continúa activo en la zona de Villa Traful. En las últimas horas, su pareja brindó detalles sobre la última comunicación que mantuvieron, el hallazgo del vehículo y la situación de salud del joven, que genera especial preocupación en su entorno.