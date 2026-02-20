Búsqueda desesperada en el sur: "Sin su medicación puede desorientarse", advirtió la pareja del tucumano desaparecido

El misterio en torno a la desaparición de Salvador Álvarez Cano, un tucumano de 32 años del que no se tienen noticias desde principios de semana, mantiene en vilo a sus familiares y a los equipos de rescate en la Patagonia. El amplio operativo, que involucra a la Policía de Neuquén, efectivos de Río Negro y brigadistas locales, se centra en las inmediaciones de la ruta 237, cerca de Villa Traful, donde su vehículo fue hallado en circunstancias alarmantes.
El auto apareció abandonado a la vera de la ruta, con el baúl abierto, las llaves puestas y un par de zapatillas tiradas al lado. Este hallazgo policial, que motivó el inicio de la búsqueda de oficio, coincidió con el momento en que su entorno radicaba la denuncia formal.
"Todo el viaje nosotros estuvimos comunicándonos con él, siempre supimos por dónde estaba. Alrededor del día lunes empezamos a perder comunicación con él y ya el martes se realizó la denuncia policial porque no sabíamos nada de dónde estaba y cómo estaba", relató su pareja, Ailín Scalella, en diálogo con Cadena Uno.
Más allá de lo extraño de la escena donde quedó el vehículo, la mayor preocupación de la familia radica en una condición médica de Salvador. "Es un chico que toma una medicación y el hecho de no tenerla y no poder tomarla, puede desorientarlo, puede hacer que se pierda", advirtió Scalella, marcando un factor crítico para las horas que corren.
Pese a la angustia, una pequeña pista mantiene viva la esperanza del entorno. "Una persona aparentemente lo vio en esa zona y dio aviso al número telefónico que estamos difundiendo, que es el de su mamá", comentó la joven respecto a la última ubicación conocida. Sin embargo, el desconcierto persiste: "No sabemos si se metió al río o qué pasó".
Perfil de un amante de la naturaleza
Para ayudar a los rescatistas y a los pobladores locales, Ailín trazó un perfil detallado de su pareja. "Salva estaba viajando hace un poco más de un mes por el sur. Él conoce la zona de Villa Traful, estuvo en San Martín de los Andes, en Bariloche, incluso estuvo acampando también", explicó, destacando que "es un chico que es escalador, sabe de montaña, tiene conocimientos".
Físicamente, lo describió como alguien que "no pasa desapercibido". Detalló que mide alrededor de 1,80 metros, es de contextura delgada, tiene tez clara, cabello castaño oscuro algo enrulado, y lleva bigote y barba cortos. Además, usa lentes casi permanentemente y tiene tatuajes pequeños en los brazos.
Sobre su personalidad, aseguró que es muy sociable. "Realmente es un chico muy bueno, muy agradable, posiblemente si se cruzó con alguien haya entablado conversación. Si bien el hecho de no tener su medicación por ahí puede hacer que se retraiga o que trate de estar solo, él de por sí es una persona que es muy sociable", afirmó.
Mientras los rastrillajes continúan en la inmensidad de la estepa y la montaña patagónica, la familia intenta mantenerse fuerte ante las distintas teorías sobre lo ocurrido tras abandonar el auto.
"Trato de no pensar porque yo lo único que quiero es que lo encuentren. Puede ser que no haya tomado su medicación y se haya perdido, o que haya visto algo que le llamó la atención, porque es muy amante de la naturaleza y escalador en roca", reflexionó Ailín. Y concluyó con un pedido de cautela frente a la desesperación: "Trato de no pensar demasiado porque a ciencia cierta no tengo ningún dato concreto de qué es lo que pudo haberle pasado".