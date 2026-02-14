Ficha médica escolar en los barrios: dónde y cuándo estará el tráiler para hacer al autorización

La ficha médica escolar de salud debe realizarse cada año al inicio del ciclo lectivo para garantizar que el alumno no presenta una patología severa. Se trata de documentación de presentación obligatoria en las instituciones escolares y en todos los niveles. Es indispensable para realizar actividad física, viajes de estudio o giras y, sin ella, estas actividades podrían estar vetadas para los niños y adolescentes. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció que la próxima semana visitará un barrio de la capital para facilitar la consecución de la ficha médica a los vecinos.