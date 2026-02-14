Secciones
Ficha médica escolar en los barrios: dónde y cuándo estará el tráiler para hacer al autorización

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca facilitar los trámites de un importante paso en la historia académica y de salud de los niños y adolescentes.

Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

La ficha médica escolar de salud debe realizarse cada año al inicio del ciclo lectivo para garantizar que el alumno no presenta una patología severa. Se trata de documentación de presentación obligatoria en las instituciones escolares y en todos los niveles. Es indispensable para realizar actividad física, viajes de estudio o giras y, sin ella, estas actividades podrían estar vetadas para los niños y adolescentes. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció que la próxima semana visitará un barrio de la capital para facilitar la consecución de la ficha médica a los vecinos.

Funcionarios municipales compartieron la jornada con las familias y anunciaron que en la edición de la próxima semana se sumará al Circuito de las Infancias el tráiler de la Dirección de Salud para realizar la ficha médica escolar a los niños. El servicio se brindará el miércoles 18 de febrero, de 18 a 20, en la Plaza 1º de Mayo de Villa Luján, ubicada en Necochea al 200, por orden de llegada.

Ficha médica en la plaza de Villa Luján

En el tráiler sanitario se instalarán oftalmólogos, pediatras, odontólogos y fonoaudiólogos, todos los profesionales necesarios para completar la documentación. Además, se harán más de 100 fichas. La atención será por orden de llegada. A los papás que estén presentes se les entregará un número y serán atendidos para pasar por todos los especialistas junto a sus niños.

“El Circuito Municipal de las Infancias es una propuesta de transformación de los espacios públicos en espacios de aprendizaje, de juegos, de descubrimiento y de aventuras. Tenemos áreas de la Municipalidad al servicio del vecino, en este caso en el Parque Guillermina que fue revalorizado por la intendenta Rossana Chahla”, señaló Alejandra Trejo, subsecretaria de Desarrollo Humano municipal.

El Municipio al servicio de las Infancias

“La idea del Circuito Municipal de las Infancias es que la familia venga y los niños y los jóvenes puedan aprender jugando, se diviertan y pasen una hermosa tarde junto a las propuestas de todas las áreas de la Municipalidad. La intención es que los parques y los espacios públicos sean vividos como espacios de encuentro para el vecino, de reunión, de conversación”, expresó Isabel Amate Pérez, directora de Educación.

La funcionaria subrayó que los stands que integran el programa brindan “actividades y experiencias para que los chicos puedan justamente informarse, generar destrezas, capacidades de tipo motriz, comunicativas y también interpersonales, para que puedan explorar distintas áreas de conocimiento y de saberes”.

