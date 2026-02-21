Tras el polémico penal ante Atlético Tucumán, Espinoza dejó Alta Córdoba entre abrazos y autógrafos

Para Atlético, la decisión no fue un episodio aislado, sino un nuevo capítulo en un historial cargado de antecedentes polémicos con el mismo juez. En 2016 había sancionado faltas inexistentes frente a Estudiantes; en 2022 omitió penales claros ante Boca y Central Córdoba; y en 2023 protagonizó un fuerte cruce con Guillermo Acosta en un partido frente a San Lorenzo. La sensación en el entorno “decano” es que el nombre de Espinoza suele aparecer en momentos determinantes y casi nunca de manera favorable.