Tras el polémico penal ante Atlético Tucumán, Espinoza dejó Alta Córdoba entre abrazos y autógrafos

Una vez más, Fernando Espinoza quedó en el centro de la polémica en un partido de Atlético. Esta vez fue en el estadio Monumental de Alta Córdoba, donde el “Decano” visitó a Instituto en un duelo que, hasta el momento de la jugada clave, se mantenía parejo y sin goles.
El quiebre llegó tras una acción dentro del área que solamente el árbitro advirtió como infracción. Nadie en el estadio reclamó penal; ni siquiera el futbolista de Instituto involucrado en la jugada. Espinoza tampoco aplicó ley de ventaja ni dejó continuar la acción: señaló directamente el punto penal. La ejecución terminó en gol y cambió por completo el desarrollo del encuentro.
Para Atlético, la decisión no fue un episodio aislado, sino un nuevo capítulo en un historial cargado de antecedentes polémicos con el mismo juez. En 2016 había sancionado faltas inexistentes frente a Estudiantes; en 2022 omitió penales claros ante Boca y Central Córdoba; y en 2023 protagonizó un fuerte cruce con Guillermo Acosta en un partido frente a San Lorenzo. La sensación en el entorno “decano” es que el nombre de Espinoza suele aparecer en momentos determinantes y casi nunca de manera favorable.
Sin embargo, lo que ocurrió después del partido añadió un condimento inesperado. Horas más tarde comenzó a circular en redes sociales un video difundido en X en el que se observa al árbitro saliendo del estadio entre hinchas de Instituto. En las imágenes se lo ve firmando autógrafos, regalando tarjetas ya autografiadas y saludando con abrazos y besos a simpatizantes del conjunto cordobés.
La escena generó fuerte malestar entre los hinchas de Atlético, que cuestionaron la imagen de cercanía del árbitro con seguidores del equipo local luego de una decisión que consideraron determinante en el resultado.
En Alta Córdoba, el partido dejó más que un resultado: volvió a instalar el debate sobre los criterios arbitrales y la necesidad de mayor claridad en decisiones que cambian partidos. Y otra vez, el nombre de Fernando Espinoza quedó grabado en la memoria de Atlético.