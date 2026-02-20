Atlético Tucumán no pudo contra Instituto y llegó a 393 días sin ganar como visitante

El triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto no dejaba dudas. El equipo había respondido, había mostrado otra cara y, sobre todo, había recuperado algo que venía perdiendo partido tras partido. Colace no lo dudó. Repitió los nombres y repitió la idea. Luis Ingolotti bajo los tres palos. Leonel Di Plácido como bandera en el fondo, acompañado por Gianluca Ferrari, Gastón Suso y Maximiliano Villa. Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz y Nicolás Laméndola en el medio. Y adelante, la apuesta joven y audaz. Carlos Abeldaño junto a Leandro Díaz. Una formación de experiencia y atrevimiento, de equilibrio y urgencia, opuestos complementarios.