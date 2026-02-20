Tras una nueva polémica con Espinoza, la AFA anunció el árbitro para el próximo partido de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán todavía está procesando lo que fue una noche para el olvido en el Monumental de Alta Córdoba. El penal sancionado por Fernando Espinoza que derivó en el primer gol de Instituto dejó a los de 25 de Mayo y Chile con las manos vacías y un sentimiento de injusticia total, muy parecido al que le tocó vivir en su visita a Mendoza en el debut, con aquel "gol fantasma". Sin embargo, el calendario no espera: el próximo martes el "Decano" visita a Belgrano y la designación se recibió con la guardia alta.