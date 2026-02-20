Tras una nueva polémica con Espinoza, la AFA anunció el árbitro para el próximo partido de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán todavía está procesando lo que fue una noche para el olvido en el Monumental de Alta Córdoba. El penal sancionado por Fernando Espinoza que derivó en el primer gol de Instituto dejó a los de 25 de Mayo y Chile con las manos vacías y un sentimiento de injusticia total, muy parecido al que le tocó vivir en su visita a Mendoza en el debut, con aquel "gol fantasma". Sin embargo, el calendario no espera: el próximo martes el "Decano" visita a Belgrano y la designación se recibió con la guardia alta.
La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer que Andrés Gariano será el encargado de impartir justicia en el Gigante de Alberdi. Si bien Gariano es un árbitro de perfil más bajo, el foco de conflicto se traslada a las cabinas de Ezeiza: Diego Ceballos estará a cargo del VAR.
Para el hincha tucumano, la presencia de Ceballos no pasa desapercibida, dada la carga histórica de polémicas que arrastra ese juez. Por el lado de Gariano, el "Decano" fue dirigido 11 veces por él, con 5 triunfos, dos empates y cuatro derrotas. La última vez fue en el empate sin goles frente a Central Córdoba, en el actual torneo.
El equipo arbitral completo para el martes:
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Lucas Caballero
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Javier Uziga
El partido se disputará este martes desde las 21:15. Los de Hugo Colace jugarán su segundo partido en Córdoba con la misión de sumar, pero sobre todo con la esperanza de que, esta vez, el protagonismo se quede dentro de la cancha y no en el silbato ni en las pantallas.