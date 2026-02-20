Espinoza volvió a ser protagonista y Atlético perdió en Alta Córdoba

De esa manera la maldición continúa. Con Espinoza otra vez en el centro de la escena -Atlético ganó apenas uno de sus últimos 11 partidos bajo su arbitraje- el equipo dirigido por Colace volvió a irse con las manos vacías; esta vez de la “Docta”_y sigue sin festejar fuera de casa. Eso sí, para buscarle algo bueno a una tarde-noche de terror, la revancha está a la vuelta de la esquina. El martes, también en Córdoba, el “Decano” visitará a Belgrano y tendrá otra chance de cortar una racha tan dura como dolorosa.