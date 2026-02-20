Di Plácido explotó contra Espinoza: “No es la persona adecuada para dirigir”

“Espinoza no es la persona adecuada para dirigir. Es soberbio y trata mal a todo el mundo”, afirmó. Según relató, el juez tuvo actitudes despectivas con varios jugadores y también con el cuerpo técnico. “A mis compañeros les decía: ‘¿Sabés cuánto te falta para hablar conmigo?’. Al técnico le marcaba la cantidad de partidos que tenía en Primera. Es una falta de respeto”, agregó.