Di Plácido explotó contra Espinoza: “No es la persona adecuada para dirigir”

Tras la derrota, Leonel Di Plácido no ocultó su malestar con el arbitraje de Fernando Espinoza y fue contundente en sus declaraciones. El capitán de Atlético aseguró que el equipo hizo “un buen partido” y que en el segundo tiempo logró acomodarse mejor, pero sostuvo que hubo situaciones que escaparon al control del plantel.
“Espinoza no es la persona adecuada para dirigir. Es soberbio y trata mal a todo el mundo”, afirmó. Según relató, el juez tuvo actitudes despectivas con varios jugadores y también con el cuerpo técnico. “A mis compañeros les decía: ‘¿Sabés cuánto te falta para hablar conmigo?’. Al técnico le marcaba la cantidad de partidos que tenía en Primera. Es una falta de respeto”, agregó.
Di Plácido explicó que como capitán debió pasar gran parte del encuentro dialogando con el árbitro. “Uno no viene a discutir, viene a jugar y a ordenar a sus compañeros. Cansa tener que estar 90 minutos detrás de una persona que te falta el respeto”, expresó. Incluso denunció que, tras el final, el árbitro habría invitado a pelear a personas fuera del campo de juego.
El lateral también reveló que su salida estuvo vinculada a esa tensión. “Vino y me dijo que me iba a echar. Así es todo el tiempo. Te quiere manejar el partido”, sostuvo. Y cerró con una crítica general: “Estas cosas no pueden pasar. Nosotros venimos a trabajar y merecemos respeto”.