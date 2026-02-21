El Gobierno oficializó los aumentos para jubilados y pensionados: ¿cuánto cobrarán a partir de marzo?

La medida se formalizó a través de la resolución 38, publicada en el Boletín Oficial, donde la Anses estableció que “el haber mínimo garantizado vigente a partir de marzo, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley 26.417 y 2° del Decreto 274/24, será de $369.600,88”.