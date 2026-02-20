Secciones
Política

Jubilaciones: tras el dato de inflación, así quedarán los montos mínimos y máximos para marzo

El Gobierno oficializó el aumento de haberes previsionales y la mínima será de $369.600.

El Gobierno oficializó el aumento de haberes previsionales de marzo. El Gobierno oficializó el aumento de haberes previsionales de marzo.
Hace 1 Hs

La Anses oficializó hoy el nuevo esquema de haberes jubilatorios que regirá a partir del 1° de marzo. A través de la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial, se confirmó que el aumento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, cumpliendo con la fórmula de movilidad vigente.

Los nuevos montos desde marzo:

- Jubilación mínima: $369.600.

- Jubilación máxima: $2.487.063.

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680.

- Prestación Básica Universal (PBU): $169.075.

Además, se actualizaron las bases imponibles del sistema: la mínima pasará a ser de $124.481 y la máxima de $4.045.590.

Consultas y trámites

Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro ingresando a la web oficial de Anses con su CUIL o número de beneficio. Por otro lado, quienes estén por iniciar su trámite jubilatorio deben revisar su historial laboral en "Mi Anses".

En caso de faltar aportes, deberán presentar documentación respaldatoria (certificaciones o recibos) y solicitar un turno presencial para finalizar la gestión con su DNI.

Temas TucumánAdministración Nacional de la Seguridad SocialJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El lunes 23 se activa otro bono para jubilados: quiénes lo cobran y cuánto paga Anses

El lunes 23 se activa otro bono para jubilados: quiénes lo cobran y cuánto paga Anses

Cómo solicitar préstamos personales de hasta $30.000.000 para jubilados en febrero 2026

Cómo solicitar préstamos personales de hasta $30.000.000 para jubilados en febrero 2026

Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
2

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
3

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
4

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral
5

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
6

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Más Noticias
Reforma laboral: qué cambió y por qué se frenó el recorte de haberes por enfermedad

Reforma laboral: qué cambió y por qué se frenó el recorte de haberes por enfermedad

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Reacciones a la reforma laboral tras su aprobación en Diputados: apoyo del oficialismo y fuertes críticas opositoras

Reacciones a la reforma laboral tras su aprobación en Diputados: apoyo del oficialismo y fuertes críticas opositoras

Milei celebró la votación en Diputados y dijo que la ley termina con la industria del juicio

Milei celebró la votación en Diputados y dijo que la ley termina con la "industria del juicio"

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

¿Cómo se vivió el paro general en Tucumán?

¿Cómo se vivió el paro general en Tucumán?

Comentarios