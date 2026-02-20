Jubilaciones: tras el dato de inflación, así quedarán los montos mínimos y máximos para marzo

La Anses oficializó hoy el nuevo esquema de haberes jubilatorios que regirá a partir del 1° de marzo. A través de la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial, se confirmó que el aumento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, cumpliendo con la fórmula de movilidad vigente.
Los nuevos montos desde marzo:
- Jubilación mínima: $369.600.
- Jubilación máxima: $2.487.063.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680.
- Prestación Básica Universal (PBU): $169.075.
Además, se actualizaron las bases imponibles del sistema: la mínima pasará a ser de $124.481 y la máxima de $4.045.590.
Consultas y trámites
Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar de cobro ingresando a la web oficial de Anses con su CUIL o número de beneficio. Por otro lado, quienes estén por iniciar su trámite jubilatorio deben revisar su historial laboral en "Mi Anses".
En caso de faltar aportes, deberán presentar documentación respaldatoria (certificaciones o recibos) y solicitar un turno presencial para finalizar la gestión con su DNI.