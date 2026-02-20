Jubilaciones: tras el dato de inflación, así quedarán los montos mínimos y máximos para marzo

La Anses oficializó hoy el nuevo esquema de haberes jubilatorios que regirá a partir del 1° de marzo. A través de la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial, se confirmó que el aumento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, cumpliendo con la fórmula de movilidad vigente.