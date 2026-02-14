Escándalo en Neuquén: echaron al hijo de un ex gobernador por "ñoqui" tras ser filmado sin trabajar

Un fraude de cuatro años

La investigación administrativa reveló datos insólitos. Salvatori no dejó constancia de ninguna tarea realizada entre julio de 2020 y junio de 2024. Más sorprendente aún es que el funcionario ni siquiera contaba con un usuario en el sistema GDE, la herramienta obligatoria para cualquier gestión estatal. Además del despido, la Fiscalía presentó una denuncia penal por presunto fraude a la administración pública, al buscar recuperar los salarios percibidos indebidamente durante casi un lustro.