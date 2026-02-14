Secciones
Escándalo en Neuquén: echaron al hijo de un ex gobernador por "ñoqui" tras ser filmado sin trabajar

Nicolás Salvatori, hijo del histórico Pedro Salvatori, fue despedido tras una auditoría que reveló que no realizó tareas durante cuatro años.

El Gobierno de Neuquén dio un paso drástico en su política de transparencia al despedir a Nicolás Salvatori, un "ñoqui VIP" que ocupaba un cargo en la planta permanente del Ministerio de Energía. La caída de Salvatori, hijo del ex gobernador Pedro Salvatori (1987-1991), se precipitó tras una investigación que combinó auditorías digitales con el análisis de cámaras de seguridad.

La prueba reina del caso son cinco registros fílmicos de mayo y junio de 2025. En las imágenes, se observa a Salvatori cumpliendo con el ritual de fichar su entrada para, inmediatamente después, abandonar el edificio sin realizar ninguna función.

La Junta de Disciplina fue tajante: el funcionario no prestó servicios efectivos durante el período investigado, limitándose a "simular" su asistencia.

Un fraude de cuatro años

La investigación administrativa reveló datos insólitos. Salvatori no dejó constancia de ninguna tarea realizada entre julio de 2020 y junio de 2024. Más sorprendente aún es que el funcionario ni siquiera contaba con un usuario en el sistema GDE, la herramienta obligatoria para cualquier gestión estatal. Además del despido, la Fiscalía presentó una denuncia penal por presunto fraude a la administración pública, al buscar recuperar los salarios percibidos indebidamente durante casi un lustro.

