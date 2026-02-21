Senado: el oficialismo pidió sesionar el viernes para tratar la reforma laboral

A la salida del plenario, también respondió a las críticas de la oposición, que sostiene que la ley no generará empleo. “Lo que da trabajo son los institutos que la ley ha creado, la previsibilidad en juicios laborales, la posibilidad de reducir las cargas en un 95% a nuevas empresas, porque necesitamos que se creen nuevas empresas con menos carga impositiva. Todo esto va a crear una nueva Argentina”, afirmó.