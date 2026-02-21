Senado: el oficialismo pidió sesionar el viernes para tratar la reforma laboral

Apenas un día después de que Diputados le diera media sanción, La Libertad Avanza (LLA) solicitó que el proyecto de modernización laboral sea tratada nuevamente en el Senado el próximo viernes 27 de febrero a partir de las 11. El pedido fue dirigido a Victoria Villarruel, y lleva la firma de la titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich.
Según el documento, la intención es que la próxima semana no solo se aborde el proyecto de reforma laboral, sino que también se busque la media sanción pendiente para el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
La solicitud a Villarruel también fue acompañada por las senadoras Flavia Royón, del espacio Primero Los Salteños, y Edith Terenzi, de Despierta Chubut. Además, respaldaron el planteo los legisladores oficialistas Agustín Coto y Carmen Rivero.
Por el momento, la única confirmación es que el Gobierno ya obtuvo dictamen en el Senado tras los cambios introducidos durante el tratamiento del proyecto en Diputados. Se trata de un paso clave para el oficialismo, que busca alcanzar su primera victoria parlamentaria antes del 1 de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.
Luego del plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta -encargadas de revisar las modificaciones-, Bullrich celebró el avance de la iniciativa. “Es muy importante dar un paso adelante en la ficción que es el mundo laboral hoy, ya que los trabajadores trabajan en condiciones muy precarias”, sostuvo.
La senadora defendió el proyecto al afirmar que la reforma laboral es positiva porque “se bajan cargas a los trabajadores y las empresas. Tiene un montón de cosas que se han discutido, pero que son importantísimas para el futuro laboral de la Argentina”.
A la salida del plenario, también respondió a las críticas de la oposición, que sostiene que la ley no generará empleo. “Lo que da trabajo son los institutos que la ley ha creado, la previsibilidad en juicios laborales, la posibilidad de reducir las cargas en un 95% a nuevas empresas, porque necesitamos que se creen nuevas empresas con menos carga impositiva. Todo esto va a crear una nueva Argentina”, afirmó.