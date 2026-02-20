Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Modernización Laboral por 135 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones, luego de una jornada cargada de momentos de tensión tanto afuera del Congreso como adentro del recinto. A las 0.31 de este viernes se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que posee la iniciativa.