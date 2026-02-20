Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Reforma Laboral, Modernización Laboral, Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y cambios en indemnizaciones fueron los ejes de una jornada maratónica en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina que terminó pasada la medianoche con la aprobación del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Modernización Laboral por 135 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones, luego de una jornada cargada de momentos de tensión tanto afuera del Congreso como adentro del recinto. A las 0.31 de este viernes se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que posee la iniciativa.
La sesión, que comenzó a las 14.14 con 130 legisladores presentes —apenas uno por encima del quórum—, se desarrolló en un clima de alta tensión política y social, con un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) como telón de fondo.
Con la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad no vinculadas al trabajo, el texto deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su sanción definitiva.
Reforma Laboral aprobada: qué votó Diputados
La iniciativa representa una modificación estructural del régimen laboral argentino. Entre los principales cambios aprobados se destacan:
Nuevo esquema de indemnizaciones
Se mantiene la indemnización por despido sin causa.
Se modifica la base de cálculo: será únicamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual.
Se excluyen aguinaldo, premios y adicionales.
Se establece una actualización por IPC + 3% anual.
Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
Uno de los puntos más debatidos fue la creación del FAL, un sistema de capitalización obligatoria para financiar indemnizaciones.
Grandes empresas: aporte del 1% mensual.
Micro, pequeñas y medianas empresas: 2,5%.
El fondo será de afectación específica.
El oficialismo lo presentó como un mecanismo para dar previsibilidad y reducir litigiosidad. La oposición advirtió que podría afectar recursos previsionales y generar un esquema financieramente insostenible.
Banco de horas y cambios en jornada laboral
Se habilita el sistema de “banco de horas”, que permite compensar horas trabajadas con días de descanso en lugar de horas extra.
Vacaciones más flexibles
Podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento en bloques no inferiores a siete días.
Nuevos regímenes
Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL).
Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
Regulación específica para repartidores y trabajadores de apps.
El artículo eliminado que obliga a volver al Senado
Durante el tratamiento en comisiones se eliminó el artículo 44, que reducía el salario percibido durante licencias por enfermedad no laboral.
Esa modificación fue la única introducida respecto al texto que tenía media sanción, pero resulta suficiente para que el proyecto vuelva al Senado.
Debate caliente: oficialismo vs oposición
El presidente de la Cámara, Martín Menem, debió ordenar la sesión en varias oportunidades ante las protestas.
Desde el oficialismo, el correntino Lisandro Almirón defendió la iniciativa asegurando que apunta a “fomentar la creación de empleo y actualizar la legislación”.
En la vereda opuesta, el líder bancario Sergio Palazzo calificó el proyecto como “la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales”.
También se pronunciaron en contra dirigentes como Hugo Yasky, quien sostuvo que la ley “no moderniza nada, atrasa 100 años”, y Victoria Tolosa Paz, que definió al FAL como “una estafa financiera”.
Por su parte, desde el PRO, Fernando de Andreis respaldó la norma al considerar que “da mayor accesibilidad al empleo registrado”.
Qué pasará ahora
Con la aprobación en Diputados, la Reforma Laboral vuelve al Senado para su sanción definitiva. El oficialismo aspira a que quede convertida en ley antes del 1° de marzo, cuando el presidente Milei abrirá el período ordinario de sesiones en el Congreso.
El impacto político y económico de la norma será inmediato. Para el Gobierno, se trata de una herramienta clave para impulsar el empleo formal y atraer inversiones. Para la oposición y los sindicatos, implica una pérdida de derechos y una transferencia de riesgos hacia los trabajadores.
La discusión, lejos de cerrarse, recién comienza en el plano judicial, sindical y económico.